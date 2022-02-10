Скумбрия в салатах – рецепты со свежей, копченой и консервированной рыбой

Итак, одну из любимейших нами рыб – скумбрию, можно не только вкусно и разными способами запекать, она хорошо себя чувствует в салатах.
Так что если ожидаете гостей и думаете над меню ко дню рождения, присмотритесь к этим рецептам.
Теплый салат со страницы helena.7225 готовится со свежей скумбрии с добавлением обжаренных лука, моркови и шампиньонов.
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В салат с консервированной скумбрией по рецепту evgeniya_oknina нужна баночка мяса криля.
Картофель для салата от anna.nosova.handmade, уже нарезанный, запекается в духовке.
Теплый салат из свежей скумбрии
Ингредиенты:
- свежемороженая скумбрия – 1 шт.;
- отварной картофель – 3-4 шт. средних размеров;
- яйцо – 3 шт.;
- лук – 1 шт. (большая);
- морковь – 2 средних или 1 большая;
- шампиньоны – 300-400 г;
- соль, перец черный молотый – по вкусу;
- майонез.
Очень интересными получаются салаты, если добавить к ним апельсин. Эти рецепты подойдут и для дня рождения.
Как приготовить:
- Лук порезать кубиками, морковь натереть на мелкой терке и обжарить все в небольшом количестве растительного масла. Грибы тоже порезать и обжарить, во время жарки посолить и поперчить.
- Скумбрию почистить, промыть и отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Дать остыть, удалить кости и разобрать руками на небольшие кусочки.
- Отварной картофель и яйца порезать кубиками.
- В салатнике соединить картофель, яйца, обжаренные лук, морковь, грибы и отварную скумбрию.
- Заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.
Салат "Океан"
Ингредиенты:
- банка скумбрии;
- банка мяса криля;
- кукуруза – 200 г;
- рис варёный – 1 стакан;
- яйцо вареное – 3 шт.;
- зеленый лук;
- майонез, соль, перец – по вкусу.
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Как приготовить:
- Рис и яйца сварить и остудить. Разобрать скумбрию от костей и кожи. Размять вилкой или нарезать.
- В салатник выложить рыбу, мясо криля, рис, нарезанные яйца, кукурузу.
- Мелко порезать лук и добавить к салату.
- Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать
Салат со скумбрией с запеченным картофелем
Ингредиенты:
- 2-3 крупные картофелины;
- половина копченой скумбрии;
- 2 шт. соленых огурцов;
- половина красной луковицы;
- сметана с горчицей или майонез – для заправки.
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Как приготовить:
- Картофель порезать на кусочки, запечь в духовке со специями 20 мин при 240 градусах. Слегка остудить, чтобы он не разваливался при смешивании ингредиентов.
- У скумбрии удалить кожу, кости и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы. Если много сока, отжать.
- Лук нарезать полукольцами и добавить к остальным ингредиентам.
- Заправить по вкусу и украсить зеленью.