Скумбрия в салатах – рецепты со свежей, копченой и консервированной рыбой

Один из этих салатов, со свежей скумбрией, теплый. К нему добавляются обжаренные морковь, лук и шампиньоны. Все они заправляются майонезом или сметаной с горчицей

Рецепты салатов со скумбрией на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Итак, одну из любимейших нами рыб – скумбрию, можно не только вкусно и разными способами запекать, она хорошо себя чувствует в салатах.

Так что если ожидаете гостей и думаете над меню ко дню рождения, присмотритесь к этим рецептам.

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Теплый салат со страницы helena.7225 готовится со свежей скумбрии с добавлением обжаренных лука, моркови и шампиньонов.

В салат с консервированной скумбрией по рецепту evgeniya_oknina нужна баночка мяса криля.

Картофель для салата от anna.nosova.handmade, уже нарезанный, запекается в духовке.

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Теплый салат из свежей скумбрии

Теплый салат со свежей скумбрией / Фото: instagram.com/helena.7225/

Ингредиенты:

свежемороженая скумбрия – 1 шт.;

отварной картофель – 3-4 шт. средних размеров;

яйцо – 3 шт.;

лук – 1 шт. (большая);

морковь – 2 средних или 1 большая;

шампиньоны – 300-400 г;

соль, перец черный молотый – по вкусу;

майонез.

Очень интересными получаются салаты, если добавить к ним апельсин. Эти рецепты подойдут и для дня рождения.

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Как приготовить:

Лук порезать кубиками, морковь натереть на мелкой терке и обжарить все в небольшом количестве растительного масла. Грибы тоже порезать и обжарить, во время жарки посолить и поперчить. Скумбрию почистить, промыть и отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Дать остыть, удалить кости и разобрать руками на небольшие кусочки. Отварной картофель и яйца порезать кубиками. В салатнике соединить картофель, яйца, обжаренные лук, морковь, грибы и отварную скумбрию. Заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Салат "Океан"

Салат "Океан" / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Ингредиенты:

банка скумбрии;

банка мяса криля;

кукуруза – 200 г;

рис варёный – 1 стакан;

яйцо вареное – 3 шт.;

зеленый лук;

майонез, соль, перец – по вкусу.

Очень вкусными салаты получаются с мидиями – их рецепты найдете здесь.

Как приготовить:

Рис и яйца сварить и остудить. Разобрать скумбрию от костей и кожи. Размять вилкой или нарезать. В салатник выложить рыбу, мясо криля, рис, нарезанные яйца, кукурузу. Мелко порезать лук и добавить к салату. Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать

Салат со скумбрией с запеченным картофелем

Салат со скумбрией с запеченным картофелем / Фото: instagram.com/anna.nosova.handmade/

Ингредиенты:

2-3 крупные картофелины;

половина копченой скумбрии;

2 шт. соленых огурцов;

половина красной луковицы;

сметана с горчицей или майонез – для заправки.

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Как приготовить: