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Скумбрия в салатах – рецепты со свежей, копченой и консервированной рыбой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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10 февраля, 10:35
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Один из этих салатов, со свежей скумбрией, теплый. К нему добавляются обжаренные морковь, лук и шампиньоны. Все они заправляются майонезом или сметаной с горчицей
Рецепты салатов со скумбрией на день рождения
Рецепты салатов со скумбрией на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Итак, одну из любимейших нами рыб – скумбрию, можно не только вкусно и разными способами запекать, она хорошо себя чувствует в салатах.

Так что если ожидаете гостей и думаете над меню ко дню рождения, присмотритесь к этим рецептам.

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Теплый салат со страницы helena.7225 готовится со свежей скумбрии с добавлением обжаренных лука, моркови и шампиньонов.

В салат с консервированной скумбрией по рецепту evgeniya_oknina нужна баночка мяса криля.

Картофель для салата от anna.nosova.handmade, уже нарезанный, запекается в духовке.

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Теплый салат из свежей скумбрии

Теплый салат со свежей скумбрией
Теплый салат со свежей скумбрией / Фото: instagram.com/helena.7225/

Ингредиенты:

  • свежемороженая скумбрия – 1 шт.;
  • отварной картофель – 3-4 шт. средних размеров;
  • яйцо – 3 шт.;
  • лук – 1 шт. (большая);
  • морковь – 2 средних или 1 большая;
  • шампиньоны – 300-400 г;
  • соль, перец черный молотый – по вкусу;
  • майонез.

Очень интересными получаются салаты, если добавить к ним апельсин. Эти рецепты подойдут и для дня рождения.

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Как приготовить:

  1. Лук порезать кубиками, морковь натереть на мелкой терке и обжарить все в небольшом количестве растительного масла. Грибы тоже порезать и обжарить, во время жарки посолить и поперчить.
  2. Скумбрию почистить, промыть и отварить в подсоленной воде 5-7 минут. Дать остыть, удалить кости и разобрать руками на небольшие кусочки.
  3. Отварной картофель и яйца порезать кубиками.
  4. В салатнике соединить картофель, яйца, обжаренные лук, морковь, грибы и отварную скумбрию.
  5. Заправить майонезом. Посолить и поперчить по вкусу.

Салат "Океан"

Салат "Океан"
Салат "Океан" / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina/

Ингредиенты:

  • банка скумбрии;
  • банка мяса криля;
  • кукуруза – 200 г;
  • рис варёный – 1 стакан;
  • яйцо вареное – 3 шт.;
  • зеленый лук;
  • майонез, соль, перец – по вкусу.

Очень вкусными салаты получаются с мидиями – их рецепты найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Рис и яйца сварить и остудить. Разобрать скумбрию от костей и кожи. Размять вилкой или нарезать.
  2. В салатник выложить рыбу, мясо криля, рис, нарезанные яйца, кукурузу.
  3. Мелко порезать лук и добавить к салату.
  4. Посолить, поперчить, добавить майонез и перемешать

Салат со скумбрией с запеченным картофелем

Салат со скумбрией с запеченным картофелем
Салат со скумбрией с запеченным картофелем / Фото: instagram.com/anna.nosova.handmade/

Ингредиенты:

  • 2-3 крупные картофелины;
  • половина копченой скумбрии;
  • 2 шт. соленых огурцов;
  • половина красной луковицы;
  • сметана с горчицей или майонез – для заправки.

Здесь собраны отличные салаты с печенью трески, которые тоже можно приготовить на день рождения.

Как приготовить:

  1. Картофель порезать на кусочки, запечь в духовке со специями 20 мин при 240 градусах. Слегка остудить, чтобы он не разваливался при смешивании ингредиентов.
  2. У скумбрии удалить кожу, кости и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы. Если много сока, отжать.
  3. Лук нарезать полукольцами и добавить к остальным ингредиентам.
  4. Заправить по вкусу и украсить зеленью.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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