Быстрый рецепт пирога "Зебра" для тех, кто на диете

Выпекается на кукурузной и рисовой муке с вашим любимым подсластителем. Если есть замороженные ягоды, то можно использовать и их – добавить к тесту перед выпеканием

Пирог "Зебра" / Фото: freepik.com

Есть сладкое и не волноваться за фигуру – сейчас это вполне возможно. Десертов на основе творога, несладких фруктов и другого множество. Их просто приготовить и они достаточно аппетитны.

Пирог "Зебра" – красивая классика домашней выпечки – тоже может быть диетическим. Нужна рисовая и кукурузная мука и ваш любимый подсластитель.

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Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Пирог "Зебра" – диетический рецепт

Пирог "Зебра" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:

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2 белка;⠀

240 мл кефира;⠀

по 60 г рисовой муки, кукурузной муки;⠀

10 г какао;⠀

1/3 ч. л. соды;⠀

щепотка соли;⠀

подсластитель – по вкусу.

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Как приготовить: