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Быстрый рецепт пирога "Зебра" для тех, кто на диете

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 января, 18:13
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Выпекается на кукурузной и рисовой муке с вашим любимым подсластителем. Если есть замороженные ягоды, то можно использовать и их – добавить к тесту перед выпеканием
Пирог "Зебра"
Пирог "Зебра" / Фото: freepik.com

Есть сладкое и не волноваться за фигуру – сейчас это вполне возможно. Десертов на основе творога, несладких фруктов и другого множество. Их просто приготовить и они достаточно аппетитны.

Пирог "Зебра" – красивая классика домашней выпечки – тоже может быть диетическим. Нужна рисовая и кукурузная мука и ваш любимый подсластитель.

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Рецепт со страницы pp.food_recepts.

Пирог "Зебра" – диетический рецепт

Пирог "Зебра"
Пирог "Зебра" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Ингредиенты:

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  • 2 белка;⠀
  • 240 мл кефира;⠀
  • по 60 г рисовой муки, кукурузной муки;⠀
  • 10 г какао;⠀
  • 1/3 ч. л. соды;⠀
  • щепотка соли;⠀
  • подсластитель – по вкусу.

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Как приготовить:

  1. Кефир смешать с содой и оставить на 10 минут. Добавить муку, подсластитель и перемешать.⠀
  2. Белки взбить с щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно соединить с тестом, перемешивая лопаткой сверху вниз.⠀
  3. Разделить тесто на 2 части и в одну добавить какао, перемешать.⠀
  4. Выложить в форму ложкой поочередно темное и светлое тесто.⠀
  5. Украсить ягодами, выпекать при 180 градусах 30-40 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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