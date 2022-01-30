Быстрый рецепт пирога "Зебра" для тех, кто на диете

Есть сладкое и не волноваться за фигуру – сейчас это вполне возможно. Десертов на основе творога, несладких фруктов и другого множество. Их просто приготовить и они достаточно аппетитны.
Пирог "Зебра" – красивая классика домашней выпечки – тоже может быть диетическим. Нужна рисовая и кукурузная мука и ваш любимый подсластитель.
Рецепт со страницы pp.food_recepts.
Далее по теме
Пирог "Зебра" – диетический рецепт
Ингредиенты:
- 2 белка;⠀
- 240 мл кефира;⠀
- по 60 г рисовой муки, кукурузной муки;⠀
- 10 г какао;⠀
- 1/3 ч. л. соды;⠀
- щепотка соли;⠀
- подсластитель – по вкусу.
Рецепт овсяного торта с бананом, который можно смело есть даже вечером, найдете здесь. ⠀
Как приготовить:
- Кефир смешать с содой и оставить на 10 минут. Добавить муку, подсластитель и перемешать.⠀
- Белки взбить с щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно соединить с тестом, перемешивая лопаткой сверху вниз.⠀
- Разделить тесто на 2 части и в одну добавить какао, перемешать.⠀
- Выложить в форму ложкой поочередно темное и светлое тесто.⠀
- Украсить ягодами, выпекать при 180 градусах 30-40 минут.