Швидкий рецепт пирога "Зебра" для тих, хто на дієті

Їсти солодке і не хвилюватись за фігуру – зараз це цілком можливо. Десертів на основі сиру, несолодких фруктів та іншого чимало. Їх просто приготувати і вони дуже апетитні.
Пиріг "Зебра" – красива класика домашньої випічки – теж може бути дієтичним. Потрібне рисове й кукурудзяне борошно та ваш улюблений підсолоджувач.
Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.
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Пиріг "Зебра" – дієтичний рецепт
Інгредієнти:
- 2 білки;⠀
- 240 мл кефіру;⠀
- по 60 г рисового борошна, кукурудзяного борошна;⠀
- 10 г какао;
- 1/3 ч. л. соди;⠀
- дрібка солі;⠀
- підсолоджувач – за смаком.
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Як приготувати:
- Кефір змішати із содою і залишити на 10 хвилин. Додати борошно, підсолоджувач та перемішати.⠀
- Білки збити із щіпкою солі до стійких піків. Акуратно з'єднати з тістом, перемішуючи лопаткою зверху вниз.
- Розділити тісто на 2 частини, в одну додати какао, перемішати.⠀
- Викласти у форму ложкою по черзі темне та світле тісто.
- Прикрасити ягодами, випікати за 180 градусів 30-40 хвилин.