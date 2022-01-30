Швидкий рецепт пирога "Зебра" для тих, хто на дієті

Випікається на кукурудзяному та рисовому борошні з вашим улюбленим підсолоджувачем. Якщо є заморожені ягоди, то можна використовувати їх – додати до тіста перед випіканням

Пиріг "Зебра" / Фото: freepik.com

Їсти солодке і не хвилюватись за фігуру – зараз це цілком можливо. Десертів на основі сиру, несолодких фруктів та іншого чимало. Їх просто приготувати і вони дуже апетитні.

Пиріг "Зебра" – красива класика домашньої випічки – теж може бути дієтичним. Потрібне рисове й кукурудзяне борошно та ваш улюблений підсолоджувач.

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Рецепт зі сторінки pp.food_recepts.

Пиріг "Зебра" – дієтичний рецепт

Пиріг "Зебра" / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Інгредієнти:

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2 білки;⠀

240 мл кефіру;⠀

по 60 г рисового борошна, кукурудзяного борошна;⠀

10 г какао;

1/3 ч. л. соди;⠀

дрібка солі;⠀

підсолоджувач – за смаком.

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Як приготувати: