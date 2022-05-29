Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис

Завтрак для детей

Обед за 30 минут

Десерт без выпечки

Суп с крапивой

Ленивые пельмени

Легкие салаты
СЕГОДНЯ Еда

Чай-латте "Лондонский туман" – как приготовить и простой рецепт

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 08:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Напиток был придуман в 1990-ые в канадским Ванкувере. Сегодня его готовят в одной из всемирных сетей кофеен
Как приготовить чай-латте "Лондонский туман"
Как приготовить чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.jocooks.com

В отличие от напитка на основе кофе и какао, бичерина, "Лондонский туман" имеет тридцатилетнюю историю, то есть сравнительно молодой.

Есть сведения, что его придумала Мэри Лория, жительница Ванкувера, и стала предлагать его рецепт в любимых кафе. Интересно, что женщина в тот период была беременной.

Реклама

"Лондонский туман" со временем только улучшался, и сейчас состоит из черного чая, молока, подсластителя и ванильного экстракта.

Рецепт с канала Cheers! | Напитки.

Чай-латте "Лондонский туман"

Чай-латте "Лондонский туман"
Чай-латте "Лондонский туман" / Фото: www.thehealthymaven.com

Реклама

Ингредиенты:

  • чай "Английский завтрак – пакетик;
  • молоко – 120 мл;
  • вода – 500 мл;
  • мед – 1 ст. л.;
  • ванильный сахар – щепотка.

Как приготовить:

  1. Заварить чай, слегка остудить. Добавить мед, перемешать.
  2. Молоко соединить с ванильным сахаром и взбить до пены.
  3. Вылить в чай, тщательно перемешать и украсить корицей по желанию.

Когда нужно немного успокоится, то стоит попробовать приготовить чай "Мятный цитрус".

Реклама

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Любишь украинскую кухню?
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из фарша
Рецепты
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашнее миндальное молоко
Хакнуть
Секреты грузинской кухни
Цыпленок табака
Готовить
Ждали сезон окрошки?
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить кофе в рационе?
Узнать
Контроль качества
Как проверить дрожжи?
Хакнуть
Секреты свежести
Как хранить лимоны?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять