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Чай-лате "Лондонський туман" – як приготувати і простий рецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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29 травня, 08:28
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Напій був придуманий у 1990-ті в канадському Ванкувері. Сьогодні його готують в одній з усесвітніх мереж кав'ярень
Як приготувати чай-лате "Лондонський туман"
Як приготувати чай-лате "Лондонський туман"

На відміну від напою на основі кави та какао, бічерина, "Лондонський туман" має тридцятирічну історію, тобто порівняно молодий.

Є відомості, що його вигадала Мері Лорія з Ванкувера, і стала пропонувати його рецепт в улюблених кав'ярнях. Цікаво, що жінка на той період була вагітною.

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"Лондонський туман" з часом лише покращувався, і зараз він складається з чорного чаю, молока, підсолоджувача та ванільного екстракту.

Рецепт з каналу Cheers! | Напої.

Чай-лате "Лондонський туман"

Чай-лате "Лондонський туман"
Чай-лате "Лондонський туман"

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Інгредієнти:

  • чай "Англійський сніданок – пакетик;
  • молоко – 120 мл;
  • вода – 500 мл;
  • мед – 1 ст. л.;
  • ванільний цукор – щіпка.

Як приготувати:

  1. Заварити чай, трохи остудити. Додати мед, перемішати.
  2. Молоко з'єднати з ванільним цукром та збити до піни.
  3. Вилити в чай, ретельно перемішати та прикрасити корицею за бажанням.

Коли потрібно трохи заспокоїться, варто спробувати приготувати чай "М'ятний цитрус".

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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