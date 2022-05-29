Чай-лате "Лондонський туман" – як приготувати і простий рецепт

На відміну від напою на основі кави та какао, бічерина, "Лондонський туман" має тридцятирічну історію, тобто порівняно молодий.
Є відомості, що його вигадала Мері Лорія з Ванкувера, і стала пропонувати його рецепт в улюблених кав'ярнях. Цікаво, що жінка на той період була вагітною.
"Лондонський туман" з часом лише покращувався, і зараз він складається з чорного чаю, молока, підсолоджувача та ванільного екстракту.
Рецепт з каналу Cheers! | Напої.
Чай-лате "Лондонський туман"
Інгредієнти:
- чай "Англійський сніданок – пакетик;
- молоко – 120 мл;
- вода – 500 мл;
- мед – 1 ст. л.;
- ванільний цукор – щіпка.
Як приготувати:
- Заварити чай, трохи остудити. Додати мед, перемішати.
- Молоко з'єднати з ванільним цукром та збити до піни.
- Вилити в чай, ретельно перемішати та прикрасити корицею за бажанням.
Коли потрібно трохи заспокоїться, варто спробувати приготувати чай "М'ятний цитрус".