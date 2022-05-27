Как приготовить настоящий кубинский мохито – рецепт с алкоголем

У большинства самых известных коктейлей кубинский корни. И чуть ли не каждый второй мировой коктейль требует присутствия лайма.
Если в "Маргарите" он для украшения, то в "Мохито" цитрусовый играет огромную роль. По совету www.allrecipes.comвыбирайте лайм с ровной гладкой кожурой – это значит, что фрукт будет сочным.
В оригинальном рецепте используется содовая, ее заменяем тоником.
Алкогольный мохито
Ингредиенты:
- 10 листьев мяты;
- 3 дольки лайма;
- 2 ст. л. сахара или по вкусу;
- 1 стакан кубиков льда;
- 50 мл белого рома;
- 100 мл тоника.
Как приготовить:
- Поместить мяту и одну дольку лайма в прочный стакан. Растолочь, чтобы получить сок из мяты и лайма.
- Добавить две дольки лайма и сахар. Снова растолочь массу.
- Наполнить бокал льдом почти доверху. Влить ром и тоник. Перемешать, добавить сахар, если нужно.
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