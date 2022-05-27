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Как приготовить настоящий кубинский мохито – рецепт с алкоголем

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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27 мая, 18:15
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И это белый ром. Важно, чтобы мята была максимально свежей, а лайм – сочным. Сахар добавляется в процессе приготовления и в конце, если мохито будет немного горчить
Рецепт алкогольного "Мохито"
Рецепт алкогольного "Мохито" / Фото: freepik.com

У большинства самых известных коктейлей кубинский корни. И чуть ли не каждый второй мировой коктейль требует присутствия лайма.

Если в "Маргарите" он для украшения, то в "Мохито" цитрусовый играет огромную роль. По совету www.allrecipes.comвыбирайте лайм с ровной гладкой кожурой – это значит, что фрукт будет сочным.

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В оригинальном рецепте используется содовая, ее заменяем тоником.

Алкогольный мохито

Рецепт алкогольного "Мохито"
Рецепт алкогольного "Мохито" / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

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  • 10 листьев мяты;
  • 3 дольки лайма;
  • 2 ст. л. сахара или по вкусу;
  • 1 стакан кубиков льда;
  • 50 мл белого рома;
  • 100 мл тоника.

Как приготовить:

  1. Поместить мяту и одну дольку лайма в прочный стакан. Растолочь, чтобы получить сок из мяты и лайма.
  2. Добавить две дольки лайма и сахар. Снова растолочь массу.
  3. Наполнить бокал льдом почти доверху. Влить ром и тоник. Перемешать, добавить сахар, если нужно.

Если любите интересные напитки на основе кофе, попробуйте "Гибралтар".

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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