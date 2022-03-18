С сухофруктами и на маргарине – как испечь рассыпчатое печенье

Сухофрукты могут быть абсолютно разными, используйте сушеные ягоды в том числе. Важно – их нужно замочить и потом мелко нарезать

Печенье с белым шоколадом и клюквой / Фото: www.jamieoliver.com

Продолжаем возвращать веру в силу маргарина. Из него получается отличное печенье, для некоторого не понадобятся даже яйца.

При использовании маргарина, как и с маслом, он должен быть комнатной температуры.

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Печенье отсаживается с помощью столовой ложки и вообще не требует долгой формовки.

Печенье с сухофруктами

Печенье с сухофруктами / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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маргарин – 100 г;

мука – 150 г;

сахар – 70 г;

молоко – 30 мл;

яйцо – 1 шт.;

сухофрукты – 200 г;

лимон – 1 шт.

коньяк (по желанию) – 3 ст. л.

корица – 1 ч. л.

Рецепт красивого и вкусного печенья, созданного специально для Овнов, узнаете здесь.

Как приготовить:⠀