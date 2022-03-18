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Із сухофруктами та на маргарині – як спекти розсипчасте печиво

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МаленькийСереднійВеликий
18 березня, 08:20
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Сухофрукти можуть бути абсолютно різними, використовуйте сушені ягоди також. Важливо – їх треба замочити і потім дрібно нарізати
Печиво з білим шоколадом і журавлиною
Печиво з білим шоколадом і журавлиною / Фото: www.jamieoliver.com

Продовжуємо повертати віру в маргарин. З нього виходить чудове печиво, для деякого не знадобляться навіть яйця.

При використанні маргарину, як і з маслом, він має бути кімнатної температури.

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Печиво відсаджується за допомогою столової ложки і взагалі не вимагає формування.

Печиво із сухофруктами

Печиво з сухофруктами
Печиво з сухофруктами / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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  • маргарин – 100 г;
  • борошно – 150 г;
  • цукор – 70 г;
  • молоко – 30 мл;
  • яйце – 1 шт.;
  • сухофрукти – 200 г;
  • лимон – 1 шт.
  • коньяк (за бажанням) – 3 ст. л.
  • кориця – 1 ч. л.

Рецепт гарного та смачного печива, створеного спеціяльно для Овнів, дізнаєтесь тут.

Як приготувати:⠀

  1. Сухофрукти подрібнити до розміру родзинок та замочити в коньяку на 1 годину. Цедру лимона нетерти дрібно.
  2. З'єднати цукор, яйце, маргарин кімнатної температури, молоко та цедру. Додати борошно та корицю, перемішати. Вимісити тісто.
  3. За допомогою столової ложки викласти тісто на застелене пергаментом деко.
  4. Випікати за 180 градусів 15 хвилин.

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