Романтична вечеря за гороскопом – 12 варіянтів до Дня закоханих

Приготування столу на День Святого Валентина починається з його декору. Це красиві свічки, милі декоративні серця, серветки, посуд.

Звісно, важливо те, що стоятиме на такому гарному столі. Ми згадали всі відмінності кожного з 12-ти знаків зодіаку та пропонуємо вам список страв, які ідеально їм підійдуть цього дня.

Вечеря за гороскопом на День закоханих / Фото: Колаж: Сьогодні

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Овен – запечений лосось

Стейк з червоної риби – для активних і впевнених у собі Овнів / Фото: freepik.com

Овни – люди, які люблять бути активними І поводяться так за будь-яких обставин. Багато хто з них відверто не розуміє, як можна довго сидіти за столом і насолоджуватися їжею. Довго розслаблятись – це не про Овнів.

Але від ароматного стейку лосося навряд чи хтось зможе відірватись. Подайте на гарнір овочі.

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Телець – яловичина за оригінальним рецептом

Приготуйте для Тельців яловичину по-бургундськи / Фото: instagram.com/marjoriolesya/

Це максимально спокійні, ґрунтовні люди. Не люблять непередбачувані ситуації, навіть губляться, коли все йде не за їхнім планом. Це може засмутити врівноважених Тельців.

А от смачно поїсти ці люди дуже люблять. Яловичина їм підійде. Яловичина по-бургундськи – це ідеальний варіянт.

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Близнюки – лазанья

Близнюки дуже схожі на лазанью, вони такі ж гармонійні / Фото: freepik.com

Будь-яка людина з будь-якою вдачею не страшна Близнюкам. Вони знають підхід до кожного, з усіма знаходять спільну мову, немов листи лазаньї з різною начинкою. Єдиний величезний мінус – у Близнюків швидко змінюється настрій, тим паче коли хтось вступає з ними в суперечку.

Розпитайте у своїх коханих, як вони ставляться до лазаньї та приготуйте. Вона, добре зроблена, подобається всім.

Рак – качка, качині ніжки, грудка

Качку з ягідним соусом мають гідно оцінити Раки / Фото: Depositphotos

Це їхнє м'ясо. Раки – люди емоційні, але це не заважає їм не розгублювати свою сталість. На жаль, для більшості Раків дуже важлива думка оточення, вони засмучуються, якщо не виправдовують чиїхось надій.

Тому зробіть це за них і якщо закохані в Рака, то приготуйте соковиту качку. Подяку отримаєте обов'язково.

Лев – курка з яскравими та несподіваними інгредієнтами

Курку Маренго любив сам Наполеон, тому і Леви її оцінять / Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Тому що самі Леви яскраві та непередбачувані. Багатьох їхні амбіції та бажання скрізь і в усьому брати участь відверто дратують. Є ймовірність, що й у приготуванні романтичної вечері вони також братимуть участь.

Не зважайте на їхнє бажання бути в центрі подій та керувати всім, потіште добре приготовленою куркою з оригінальним соусом.

Наприклад, куркою Маренго, яку любив сам Наполеон. Навіть складно уявити, в якому захваті будуть ваші Лев чи Левиця.

Діва – кролик та страви з м'ясом кролика

Приготуйте для Дів дієтичного кролика / Фото: instagram.com/olgaslutskaya/

Несміливі, тихі та спокійні. Діви не люблять шуму і метушні, хіба що в дуже рідкісних випадках. Тому що вони сором'язливі та несміливі, як кролики.

Ці люди люблять легку їжу, бо у загальній своїй масі відповідально ставляться до свого здоров'я. М'ясо кролика дієтичне, обов'язково додайте до страви свіжий розмарин.

Терези – індичка, приготовлена у різні способи

Запіканка з індичкою сподобається Терезам / Фото: instagram.com/hudeu_na_pp_ira/

Їжа і як вона приготовлена для Терезів – не дуже важливі речі. Головне, щоб усім навколо було добре і спокійно, щоб усі усміхалися та раділи. Адже Терези вважають, що це виключно їхня заслуга.

Та й у них самих у житті все під контролем і в усьому повний порядок. Їм сподобається ваша індичка. Вірніше, ні, їм дуже сподобається індичка, якщо Терези братимуть участь у її приготуванні.

Скорпіон – гриби

Їжа, де є гриби, – це їжа Скорпіонів

Планета Скорпіонів – Плутон. Продукт Плутона – гриби. Як варіянт можна подати Скорпіонам фаршировані гриби або тушковані лісові.

Пофантазуйте з приводу додаткових інгредієнтів до грибів, ці люди люблять все різноманітне та несподіване.

Стрілець – відбивні

Здивуйте Стрільця японською відбивною тонкацу / Фото: instagram.com/lovemynihon/

Ці люди люблять все незвичайне, люблять ситну їжу. Якщо вже і їсти для них, то для більшості – багато. Стрільців точно здивує японська відбивна тонкацу та її цікава подача.

За романтичною вечерею ви обговорюватимете цю відбивну, можливо, отримуватимете дрібні зауваження з приводу приготування. Але Стрільцям можна пробачити все, адже роблять вони це не зі зла і не тому, що хочуть образити.

Козеріг – гострі страви з бараниною

Вимогливі Козероги охоче з'їдять баранину / Фото: Depositphotos

Дуже особливі люди ці Козероги. Вони люблять все незвичайне, люблять гостре. Грузинські чанахі, які готуються з бараниною, можуть справити враження на ваших коханих.

Баранина вимагає особливих старань, щоб нічого не зіпсувати. Якщо не впевнені у своїх силах, приготуйте яловичину. І знайте, Козероги завжди оцінять вашу турботу.

Водолій – перепілки

Нестримним Водоліям сподобається м'ясо перепілки / Фото: Depositphotos

Несподівано, але чому ні? Водолії люблять, коли все дуже незвично, піднесено, недосяжно. Не варто боятися братися за перепілку. Та ж курка, тільки вдесятеро менша та й готується швидше.

Обов'язковий гарнір з овочів – Водоліям потрібен баланс.

Риби – морепродукти (будь-які)

Майже всі Риби люблять морепродукти, приготуйте їх на 14 лютого / Фото: instagram.com/yanabelayaya/

Причому неважливо обсмажаться вони, запечуться або відваряться. Будь-яка турбота у їхній бік – і ви отримаєте максимальну віддачу. Риби дарують своїм коханим багато і дуже чекають такого ж у відповідь.

Погано стає всім, якщо Риби цієї відповіді не отримують. Тому в День закоханих треба постаратися подвійно, щоб вони відчули, що кохані. Все одно турботи та кохання Риби віддадуть вам ще більше.