Як приготувати смажені креветки з часником і соєвим соусом – відеорецепт

Готуються креветки за лічені хвилини і це з урахуванням, що часник вже подрібнений, а сік лимона вичавлений. Соєвий соус у цьому рецепті додається наприкінці, коли вогонь вже вимкнено

Креветки на грилі / Фото: Depositphotos

Швидко готуються і абсолютно завжди виходять смачно – подаватимете ви їх окремо або з пастою, рецептом якої ми ділилися раніше.

Креветки смажать очищеними, в клярі або панцирі, додають вершковий соус або медовий.

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Але перевірений часом рецепт – це коли до морепродуктів додаються подрібнений часник, сік лимона та соєвий соус.

Смажені креветки з часником та соєвим соусом

Смажені креветки з часником та соєвим соусом / Фото: instagram.com/tut_vkusno_i_sytno

Інгредієнти:

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Креветки очищені – 300-400 г

Паприка – половина ч. л.

Сік лимона – 1 ст. л.

Часник подрібнений – 2 ч. л.

Соєвий соус – 1 ч. л.

Сіль, перець, кріп – за смаком

Якщо любите морепродукти та чекаєете на день народження – тут знайдете класні та бюджетні рецепти з ними.

Як приготувати:

Розігріти оливкову олію. Злегка обсмажити креветки з обох боків. Додати, сіль, перець, паприку та готувати кілька хвилин. Вимкнути вогонь, додати кріп та часник. Влити соєвий соус та перемішати.

Детальний процес приготування креветок із часником та соєвим соусом дивіться у відео.