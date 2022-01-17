Як приготувати смажені креветки з часником і соєвим соусом – відеорецепт

Швидко готуються і абсолютно завжди виходять смачно – подаватимете ви їх окремо або з пастою, рецептом якої ми ділилися раніше.
Креветки смажать очищеними, в клярі або панцирі, додають вершковий соус або медовий.
Але перевірений часом рецепт – це коли до морепродуктів додаються подрібнений часник, сік лимона та соєвий соус.
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Смажені креветки з часником та соєвим соусом
Інгредієнти:
- Креветки очищені – 300-400 г
- Паприка – половина ч. л.
- Сік лимона – 1 ст. л.
- Часник подрібнений – 2 ч. л.
- Соєвий соус – 1 ч. л.
- Сіль, перець, кріп – за смаком
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Як приготувати:
- Розігріти оливкову олію. Злегка обсмажити креветки з обох боків. Додати, сіль, перець, паприку та готувати кілька хвилин.
- Вимкнути вогонь, додати кріп та часник.
- Влити соєвий соус та перемішати.
Детальний процес приготування креветок із часником та соєвим соусом дивіться у відео.