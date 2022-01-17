Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну

Святкова страва

Різдвяні десерти

Мотивуючі листівки

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Як приготувати смажені креветки з часником і соєвим соусом – відеорецепт

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 січня, 11:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Готуються креветки за лічені хвилини і це з урахуванням, що часник вже подрібнений, а сік лимона вичавлений. Соєвий соус у цьому рецепті додається наприкінці, коли вогонь вже вимкнено
Креветки на грилі
Креветки на грилі / Фото: Depositphotos

Швидко готуються і абсолютно завжди виходять смачно – подаватимете ви їх окремо або з пастою, рецептом якої ми ділилися раніше.

Креветки смажать очищеними, в клярі або панцирі, додають вершковий соус або медовий.

Реклама

Але перевірений часом рецепт – це коли до морепродуктів додаються подрібнений часник, сік лимона та соєвий соус.

Смажені креветки з часником та соєвим соусом

Смажені креветки з часником та соєвим соусом
Смажені креветки з часником та соєвим соусом / Фото: instagram.com/tut_vkusno_i_sytno

Інгредієнти:

Реклама
  • Креветки очищені – 300-400 г
  • Паприка – половина ч. л.
  • Сік лимона – 1 ст. л.
  • Часник подрібнений – 2 ч. л.
  • Соєвий соус – 1 ч. л.
  • Сіль, перець, кріп – за смаком

Якщо любите морепродукти та чекаєете на день народження – тут знайдете класні та бюджетні рецепти з ними.

Як приготувати:

  1. Розігріти оливкову олію. Злегка обсмажити креветки з обох боків. Додати, сіль, перець, паприку та готувати кілька хвилин.
  2. Вимкнути вогонь, додати кріп та часник.
  3. Влити соєвий соус та перемішати.

Детальний процес приготування креветок із часником та соєвим соусом дивіться у відео.

Реклама

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти