Рецепт печива зі смаком пряженого молока – теплого спогаду дитинства

На вигляд це ніжне печиво дуже нагадує ще одне популярне в нашому дитинстві – "Хризантеми".
Це печиво випікається у вигляді смужок. Тобто пропускати тісто через м'ясорубку потрібно довгими ковбасками.
І вже на застеленому деку розділити ножем на частини. Тіста з цієї кількості інгредієнтів вийде багато. Воно добре зберігається у морозилці до наступного разу.
Авторка рецепта Ольга Матвій рекомендує не використовувати міксер під час збивання яєць, усе треба робити вінчиком.
Домашнє печиво зі смаком пряженого молока
Інгредієнти:
- борошно – 390 г;
- яйця – 3 шт.;
- масло або маргарин – 250 г;
- цукор – 280 г;
- сода – 1 ч. л.;
- ваніль, щіпка солі;
- борошно в домішок – 130 г.
Як приготувати:
- Яйця кімнатної температури збити вінчиком із сіллю, ваніліном та цукром близько 5-8 хвилин. Цукор вводити частинами.
- Коли маса побіліє, додати соду. Додати м'яке вершкове масло, перемішати до однорідності.
- Ввести борошно, замісити тісто. Викласти на стіл. На цьому етапі можна додати подрібнені горіхи. Частинами ввести борошно для домішку. Тісто має бути тугуватим.
- Зібрати м'ясорубку, ніж не знадобиться. З тіста сформувати ковбаски та пропустити через м'ясорубку.
- Викласти на застелене деко та розділити ножем на тонкі смужки.
- Духовку розігріти до 180 градусів, випікати 12 хвилин або до готовності. Прикрасити цукровою пудрою.
Як просто та легко зробити тістечко "Доміно" – читайте тут.