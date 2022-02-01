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Повітряне сирне суфле – як приготувати ситний та повітряний сніданок

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 лютого, 06:50
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Трохи пармезану потрапить на стінки і дно формочок для суфле. Чедер та молоко – це його основа. Запікається суфле не довше 15 хвилин, подавати одразу ж
Сирне суфле
Сирне суфле / Фото: Depositphotos

Суфле – це найніжніший результат приготування будь-якого продукту. Якщо потрібно ситніше, то можна використовувати куряче філе.

Ну а якщо віддаєте перевагу сиру на сніданок, то дуже рекомендуємо оце, на основі чедера та молока.

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Певна складність рецепта – це окреме збивання білків, вони вмішуються у майбутнє суфле наприкінці.

Редактори Мashed.com пропонують подавати суфле з овочевим салатом або до ранкової кави.

Сирне суфле

Сирне суфле на сніданок
Сирне суфле на сніданок / Фото: www.mashed.com

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Інгредієнти:

  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 2 ст. л. дрібно натертого пармезану;
  • 4 ст. л. борошна;
  • 225 мл чашки молока;
  • 100 г тертого сиру чедер;
  • 4 яйця.

Спробуйте зробити ще одне суфле, рисово-гарбузове, рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 150 градусів. Змастіть чотири форми вершковим маслом і присипте тертим пармезаном.
  2. Розтопіть 4 столові ложки вершкового масла в сотейнику на середньому вогні, додайте борошно і перемішайте до отримання однорідної маси. Поступово вмішайте молоко. Готуйте, помішуючи, 5 хвилин або доки суміш не загусне.
  3. Зніміть з вогню та додайте тертий чедер. Перемішайте, доки чедер не розтане. Залишіть його остигати на 5 хвилин.
  4. Розділіть 4 яйця. Вмішайте жовтки в остиглу сирну суміш по одному. Накрийте основу для суфле тканиною і дайте охолонути до кімнатної температури.
  5. Яєчні білки збийте до утворення твердих піків. Вмішайте в сирну основу.
  6. Помістіть форми на деко і розлийте суфле. Проведіть столовим ножем по краю кожної форми, щоб створити ефект циліндра. Так суфле підніметься рівномірно і матиме красивий вигляд.
  7. Випікайте 12-15 хвилин, доки сефле добре не підніметься і не стане пружними на дотик. Подавайте одразу ж.

Як зробити ефект циліндра на верхівці суфле – дивіться тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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