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Воздушное сырное суфле – как приготовить сытный и воздушный завтрак

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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1 февраля, 06:50
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Немного пармезана попадет на стенки и дно формочек для суфле. Чеддер и молоко – это его основа. Запекается суфле не дольше 15 минут, подавать сразу же
Сырное суфле
Сырное суфле / Фото: Depositphotos

Суфле – это самый нежный результат приготовления практически любого продукта. Если нужно посытнее, то можно использовать куриное филе.

Ну а если предпочитаете сыр на завтрак, то очень рекомендуем вот это, на основе чеддера и молока.

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Некоторая сложность рецепта – это отдельное взбивание белков, они вмешиваются в будущее суфле в самом конце.

Редакторы Мashed.com предлагают подавать суфле с овощным салатом или к утреннему кофе.

Сырное суфле

Сырное суфле на завтрак
Сырное суфле на завтрак / Фото: www.mashed.com

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Ингредиенты:

  • 6 ст. л. сливочного масла;
  • 2 ст. л. мелко натертого пармезана;
  • 4 ст. л. муки;
  • 225 мл чашки молока;
  • 100 г тертого сыра чеддер;
  • 4 яйца.

Попробуйте сделать еще одно суфле, рисово-тыквенное, рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 150 градусов. Смажьте четыре формочки сливочным маслом и присыпьте тертым пармезаном.
  2. Растопите 4 столовые ложки сливочного масла в сотейнике на среднем огне, добавьте муку и перемешайте до получения однородной массы. Постепенно вмешайте молоко. Готовьте, помешивая, 5 минут или пока смесь не загустеет.
  3. Снимите с огня и добавьте тертый чеддер. Перемешайте, пока чеддер не растает. Оставьте его остывать на 5 минут.
  4. Разделите 4 яйца. Вмешайте желтки в остывшую сырную смесь по одному. Накройте основу для суфле тканью и дайте остыть до комнатной температуры.
  5. Яичные белки взбейте до образования жестких пиков. Вмешайте в ​​сырную основу.
  6. Поместите формочки на противень и разлейте суфле. Проведите столовым ножом по краю каждой формочки, чтобы создать эффект цилиндра. Так суфле поднимется равномерно и будет выглядеть красиво.
  7. Выпекайте 12-15 минут, пока суфле хорошо не поднимется и не станет упругими на ощупь. Подавайте сразу же.

Как сделать создать эффект цилиндра на верхушке суфле – смотрите здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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