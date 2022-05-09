Салат "Минутка" из молодой капусты и рецепт особенно вкусной заправки

Казалось бы, такой простой салат с молодой капустой, но ведь можно сделать очень даже интересным. Обязательно попробуйте его с соусом на основе вареных желтков.
Здесь тоже весь секрет в заправке и, пожалуй, в самом несправедливо неиспользуемым – сахаре. Он действительно дарит капусте очень яркий вкус.
Фублогер Ольга Матвей советует немного подержать салат под пленкой в холодильнике, так капуста слегка промаринуется под действием лимонного сока и станет еще вкуснее.
Салат из молодой капусты
Ингредиенты:
- капуста – 1 маленькая;
- зеленый лук – 4-5 шт.;
- пучок укропа.
Для заправки:
- соль – половина ч. л.;
- масло – 4-5 ст. л.;
- сок лимона 1 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- перец – 1/4 ч. л.
Сразу два интересных рецепта классического салат с крабовыми палочками собраны в этом материале.
Как приготовить:
- Капусту мелко нашинковать, укроп очень мелко нарезать, зеленый лук нарезать. Соединить в миске.
- Растительное масле соединить с лимонным соком, сахаром, солю и перцем. Перемешать.
- Заправить салат и перемешать.
Как делает этот салат автор рецепта – смотрите в видео.
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