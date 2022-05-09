Салат "Минутка" из молодой капусты и рецепт особенно вкусной заправки

Он мгновенный, потому что используются только капуста, укроп и зеленый лук. Автор рецепта предлагает немного подержать его в холодильнике под пленкой, так заправка лучше сработает

Салат из молодой капусты - простой рецепт

Казалось бы, такой простой салат с молодой капустой, но ведь можно сделать очень даже интересным. Обязательно попробуйте его с соусом на основе вареных желтков.

Здесь тоже весь секрет в заправке и, пожалуй, в самом несправедливо неиспользуемым – сахаре. Он действительно дарит капусте очень яркий вкус.

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Фублогер Ольга Матвей советует немного подержать салат под пленкой в холодильнике, так капуста слегка промаринуется под действием лимонного сока и станет еще вкуснее.

Салат из молодой капусты

Салат из молодой капусты / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

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капуста – 1 маленькая;

зеленый лук – 4-5 шт.;

пучок укропа.

Для заправки:

соль – половина ч. л.;

масло – 4-5 ст. л.;

сок лимона 1 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

перец – 1/4 ч. л.

Сразу два интересных рецепта классического салат с крабовыми палочками собраны в этом материале.

Как приготовить:

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Капусту мелко нашинковать, укроп очень мелко нарезать, зеленый лук нарезать. Соединить в миске. Растительное масле соединить с лимонным соком, сахаром, солю и перцем. Перемешать. Заправить салат и перемешать.

Как делает этот салат автор рецепта – смотрите в видео.

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