Домашні "Корівки" – потрібні молоко, мед та вершкове масло

Домашні цукерки "Корівка" / Фото: instagram.com/my_recepti
У цілому, майструвати цукерки в домашніх умовах продовжує не одне покоління. Багато хто добре може пам'ятати "Планети" з дитячої молочної суміші.
Отже, є велика ймовірність, що спробувавши на смак домашню "Корівку", купувати її більше не буде потреби.
Рецепт фудблогерки legkie_rezepti_dlj_vseх_2.
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Домашні цукерки "Корівка"
Домашні цукерки "Корівка" / Фото: instagram.com/legkie_rezepti_dlj_vsex_2
Інгредієнти:
- молоко 6% – 1 склянка;
- цукор – 1,5 склянки;
- мед – 3 ст. л.;
- масло вершкове – 25 г;
- лимонна кислота – 0,5 ч. л.
Тут є рецепт легендарних шоколадних цукерок "Бригадейро" з Бразилії.
Як приготувати: ⠀
- У каструлі з товстим дном довести молоко до кипіння, додати вершкове масло та цукор. Готувати на повільному вогні, помішуючи.
- Коли суміш трохи загусне і потемніє, додати мед і лимонну кислоту. Ретельно перемішати та готувати, помішуючи, ще 30 хвилин.
- Розлити по формах і відправити в морозилку до застигання.