Ніжна свиняча грудинка за 15 хвилин – рецепт цікавого маринаду

Купуючи сало, попросіть продавця проткнути його ножем. З якісним продуктом це буде легко зробити. З несподіваних спецій – карі та хмелі-сунелі

Варене сало

Це одна з найпростіших холодних закусок, яка добре зберігається в дорозі та після якої лишаєшся надовго ситим.

Тут дуже важливо вибрати якісний продукт, про всі тонкощі ми докладно писали.

Реклама

Сало в маринад потрібно кидати одразу ж і готувати не більше 15 хвилин. Потім додаються карі, хмелі-сунелі та нарізаний часник.

Доходить до готовності закуска в холодильнику, витягувати сало з маринаду не потрібно.

Рецепт знайшли на каналі Рецепти від мамулі.

Реклама

Варена свиняча грудинка

Варена свиняча грудинка

Інгредієнти:

свиняча грудинка – 2 кг.

Маринад на 2 літри:

Реклама

сіль – 4 ст. л. з невеликою гіркою;

лаврове листя – 6 шт.;

перець мелений – 1 ч. л.;

перець горошком – 30 шт.;

карі, хмелі-сунелі – 1 ч. л.;

часник – 2 головки.

Як приготувати:

Сало нарізати та помити. У два літри води додати сіль, лаврове листя та весь перець. Трохи підігріти маринад і викласти сало. Коли маринад закипить, зняти піну. Покласти тарілку, щоби сало занурилося в маринад, варити 15-20 хвилин. Вимкнути вогонь, покласти нарізаний часник та приправи. Відправити каструлю із салом у холодильник на 8-10 годин.

Як готують варене сало гуцули, читайте тут.