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Ніжна свиняча грудинка за 15 хвилин – рецепт цікавого маринаду

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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28 травня, 16:46
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Купуючи сало, попросіть продавця проткнути його ножем. З якісним продуктом це буде легко зробити. З несподіваних спецій – карі та хмелі-сунелі
Варене сало
Варене сало

Це одна з найпростіших холодних закусок, яка добре зберігається в дорозі та після якої лишаєшся надовго ситим.

Тут дуже важливо вибрати якісний продукт, про всі тонкощі ми докладно писали.

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Сало в маринад потрібно кидати одразу ж і готувати не більше 15 хвилин. Потім додаються карі, хмелі-сунелі та нарізаний часник.

Доходить до готовності закуска в холодильнику, витягувати сало з маринаду не потрібно.

Рецепт знайшли на каналі Рецепти від мамулі.

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Варена свиняча грудинка

Варена свиняча грудинка
Варена свиняча грудинка

Інгредієнти:

  • свиняча грудинка – 2 кг.

Маринад на 2 літри:

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  • сіль – 4 ст. л. з невеликою гіркою;
  • лаврове листя – 6 шт.;
  • перець мелений – 1 ч. л.;
  • перець горошком – 30 шт.;
  • карі, хмелі-сунелі – 1 ч. л.;
  • часник – 2 головки.

Як приготувати:

  1. Сало нарізати та помити.
  2. У два літри води додати сіль, лаврове листя та весь перець. Трохи підігріти маринад і викласти сало. Коли маринад закипить, зняти піну.
  3. Покласти тарілку, щоби сало занурилося в маринад, варити 15-20 хвилин.
  4. Вимкнути вогонь, покласти нарізаний часник та приправи. Відправити каструлю із салом у холодильник на 8-10 годин.

Як готують варене сало гуцули, читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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