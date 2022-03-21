Рецепт для пісної вечері – як приготувати манти з грибами та картоплею

Картопля, гриби, цибуля і морква обсмажуються на олії. Манти можна приготувати в мультиварці або на парі в каструлі

Манти з грибами та картоплею / Фото: instagram.com/vegansearth

Ці манти – чудова вечеря не тільки для тих, хто дотримується посту, а й для всіх інших, хто віддає перевагу їсти ввечері щось легке, тому й виключає м'ясо.

Після того, як тісто замішане, дайте йому трохи відпочити.

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Автор рецепта vegansearth пропонує зробити манти відкритими, але їхня форма – це суто ваш вибір.

Щодо спецій для начинки, то, крім солі та перцю, можна взяти гранульований часник, прованські трави, трохи паприки, сушені овочі.

Манти з грибами та картоплею

Інгредієнти:

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борошно – 3,5 склянки;

вода – 1 склянка;

картопля – 3 шт.;

гриби – 300 г;

морква;

велика цибулина;

сіль та спеції – за смаком;

олія – 2 ст. л.

Рецепти двох зігрівальних супів – пісних грибного та розсольника – знайдете тут.

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Як приготувати: