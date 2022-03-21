Рецепт для пісної вечері – як приготувати манти з грибами та картоплею

Ці манти – чудова вечеря не тільки для тих, хто дотримується посту, а й для всіх інших, хто віддає перевагу їсти ввечері щось легке, тому й виключає м'ясо.
Після того, як тісто замішане, дайте йому трохи відпочити.
Автор рецепта vegansearth пропонує зробити манти відкритими, але їхня форма – це суто ваш вибір.
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Щодо спецій для начинки, то, крім солі та перцю, можна взяти гранульований часник, прованські трави, трохи паприки, сушені овочі.
Манти з грибами та картоплею
Інгредієнти:
- борошно – 3,5 склянки;
- вода – 1 склянка;
- картопля – 3 шт.;
- гриби – 300 г;
- морква;
- велика цибулина;
- сіль та спеції – за смаком;
- олія – 2 ст. л.
Рецепти двох зігрівальних супів – пісних грибного та розсольника – знайдете тут.
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Як приготувати:
- Просіяти борошно. Склянку води та 2 столові ложки олії влити в борошно, додати сіль та замісити тісто. Воно має бути еластичним. Дати відпочити.
- Для начинки цибулю, моркву терту, картоплю та гриби нарізати й обсмажити на олії. Додати улюблені спеції.
- Сиру картоплю нарізати дрібним кубиком. Усе з'єднати та перемішати.
- Розділити тісто на дві частини. Кожну частину розкачати в ковбаску. Нарізати на частини та розкачати тонке кружальце діавметром 10 на 10 см.
- Викласти начинку та зліпити манти.
- Готувати у мультиварці, пароварці, на парі. Перед тим, як починати готувати, змастити дно мант олією.