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Рецепт для пісної вечері – як приготувати манти з грибами та картоплею

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МаленькийСереднійВеликий
21 березня, 17:42
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Картопля, гриби, цибуля і морква обсмажуються на олії. Манти можна приготувати в мультиварці або на парі в каструлі
Манти з грибами та картоплею
Манти з грибами та картоплею / Фото: instagram.com/vegansearth

Ці манти – чудова вечеря не тільки для тих, хто дотримується посту, а й для всіх інших, хто віддає перевагу їсти ввечері щось легке, тому й виключає м'ясо.

Після того, як тісто замішане, дайте йому трохи відпочити.

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Автор рецепта vegansearth пропонує зробити манти відкритими, але їхня форма – це суто ваш вибір.

Щодо спецій для начинки, то, крім солі та перцю, можна взяти гранульований часник, прованські трави, трохи паприки, сушені овочі.

Манти з грибами та картоплею

Інгредієнти:

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  • борошно – 3,5 склянки;
  • вода – 1 склянка;
  • картопля – 3 шт.;
  • гриби – 300 г;
  • морква;
  • велика цибулина;
  • сіль та спеції – за смаком;
  • олія – 2 ст. л.

Рецепти двох зігрівальних супів – пісних грибного та розсольника – знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Просіяти борошно. Склянку води та 2 столові ложки олії влити в борошно, додати сіль та замісити тісто. Воно має бути еластичним. Дати відпочити.
  2. Для начинки цибулю, моркву терту, картоплю та гриби нарізати й обсмажити на олії. Додати улюблені спеції.
  3. Сиру картоплю нарізати дрібним кубиком. Усе з'єднати та перемішати.
  4. Розділити тісто на дві частини. Кожну частину розкачати в ковбаску. Нарізати на частини та розкачати тонке кружальце діавметром 10 на 10 см.
  5. Викласти начинку та зліпити манти.
  6. Готувати у мультиварці, пароварці, на парі. Перед тим, як починати готувати, змастити дно мант олією.

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