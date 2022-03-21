Рецепт для постного ужина – как приготовить манты с грибами и картофелем

Эти манты – отличный ужин не только для тех, кто придерживается поста, но и для всех остальных, кто предпочитает есть вечером что-то легкое, поэтому и исключает мясо.
После того, как тесто замешено, дайте ему немного отдохнуть.
Автор рецепта vegansearth предлагает сделать манты открытыми, но их форма произвольная и только ваш выбор.
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Что касается специй для начинки, то, кроме соли и перца, можно взять гранулированный чеснок, прованские травы, немного паприки, сушеные овощи.
Манты с грибами и картофелем
Ингредиенты:
- мука – 3,5 стакана;
- вода – 1 стакан;
- картофель – 3 шт.;
- грибы – 300 г;
- морковь;
- большая луковица;
- соль и специи – по вкусу;
- растительное масло – 2 ст. л.
Рецепты двух согревающих супов – постных грибного и рассольника – найдете здесь.
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Как приготовить:
- Просеять муку. Стакан воды и 2 столовые ложки растительного масла влить в муку, добавить соль и замесить тесто. Оно должно быть эластичным. Дать отдохнуть.
- Для начинки лук, морковь тертую, картофель и грибы нарезать и обжарить на растительном масле. Добавить любимые специи.
- Сырой картофель нарезать мелким кубиком. Все соединить и перемешать.
- Разделить тесто на две части. Каждую часть раскатать в колбаску. Нарезать на части и раскатать в тонкий кружок диавметром 10 на 10 см.
- Выложить начинку и слепить манты.
- Готовить в мультиварке, пароварке, на пару. Перед тем, как начинать готовить, смазать дно мант растительным маслом.