Подробный кулинарный гороскоп для каждого знака зодиака

У каждого из нас есть свои особенности, которые зависят от созвездия, под которым мы родились.

Например, есть представители трех знаков зодиака, которые родились с высокими способностями и сильной тягой к кулинарии.

Кулинарный гороскоп для каждого знака зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

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Есть люди, которые предпочитают домашнюю еду, есть те, кто обожают кафе и рестораны.

Кто-то ленится готовить, а кто-то с удовольствием это делает, каждый раз удивляя близких.

Кулинарный гороскоп для каждого знака зодиака

Овен

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Страстные Овны не знают преград ни в чем. Они не боятся сложностей в любых делах. Что касается готовки, то не существует каких-либо рецептов, с которыми бы не справились Овны.

Правда, они любят, чтобы приготовлено все было не их руками. Если угостите их, получите огромную благодарность.

Бархатное куриное филе под специальным соусом порадует Овнов.

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Телец

Это самые домашние люди из всего зодиака. Обожают уют и спокойствие, чтобы вся семья была вместе. Люди, преданные традициям, и кулинарным в том числе. Они с удовольствием съедят домашние котлеты, жареную картошку и запьют все компотом.

Это не значит, что в кафе Тельцы чувствуют себя неуютно. Выход в общепитовский свет им тоже в радость.

Тельцы обязательно оценят картофельный пирог. Как его сделать – читайте здесь.

Близнецы

С Близнецами нужно быть осторожными, когда думаете, чем бы их угостить. Они могут не скрывать, что то или другое блюдо им не понравилось, что соус здесь неуместен или десерт слишком калорийный.

Это все объясняется некоторой неуравновешенностью этого знака и быстрой сменой настроений.

Для Близнецов предлагаем уютный сырный хлеб на сковороде.

Рак

Очень загадочные. Иногда даже самые близкие люди не могут понять их до конца, уловить ход их мыслей и желания.

Раки очень ответственно относятся к своему здоровью, вместе с этим могут вообще не задумываться, что и сколько они едят.

Прячась от невзгод и сложностей, они с удовольствием заедают стресс всем подряд. Вместе с этим Раков считают одними из лучших кулинаров. Готовить им нравится.

Марокканский морковный салат обязательно оценят Раки.

Лев

Львы обожают застолья. Неважно, где они будут – дома или в кафе и ресторанах. Главное, чтобы была самая разнообразная еда и много.

Это надежные люди в любых процессах, и если вам удалось уговорить их что-то приготовить и у Львов будет желание, то поверьте – вас угостят отличным супом и самым вкусным мясом.

Фаршированные перцы по-мексикански – специальный рецепт для Львов.

Дева

Упорные и старательные Девы не любят доверять кому-то то, с чем они сами могут прекрасно справиться.

Это касается и приготовления еды. Они четко знают, что хотят съесть именно сейчас, как это приготовить вкусно и по всем правилам.

И почему-то абсолютно убеждены, что если они любят лазанью, то это значит, что и все остальные должны ее любить. Не стесняйтесь сообщать Девам о своих предпочтениях, чтобы съесть у них в гостях то, что вы любите.

Чечевичные фрикадельки с грибами Девам точно подойдут.

Весы

Весам вообще предрешено быть отличными домашними кулинарами или даже выбрать профессию повара.

Дело в том, что с их тягой к уравновешиванию и уравновешенности они отлично чувствуют комбинацию вкусов, пропорции ингредиентов.

Весы любят, когда на тарелке не только вкусное блюдо и соус к нему, но и изысканная подача.

Весы оценят сочные и полезные стейки из индейки.

Скорпион

Скорпионы – амбициозные и яркие люди. Они открыты для любых экспериментов, это касается и еды.

Представители этого знака без страха попробуют что-то экзотическое, от чего многие из нас категорически откажутся.

Скорпионы существуют под девизом – живем один раз, так что с удовольствием могут есть все подряд. И неважно домашняя это еда или привезенная доставкой.

Угостите Скорпионов мексиканским обедом на основе фарша и фасоли.

Стрелец

Стрельцы любят получать удовольствие от всего и еда, как мы понимаем, тоже входит в этот список.

Едят в основном хаотично, то есть не по классике – первое, второе и десерт, а грубо нарушая эту логическую цепочку.

Это не значит, что они неразборчивы в еде, это в них говорит их желание ничего не пропустить и все успеть.

Многих из Стрельцов можно назвать людьми, которые знают тонкости разных кухонь, о способностях специй и четких пропорциях в соусах.

Приготовьте для Стрельцов нежную куриную печень. Как это сделать читайте здесь.

Козерог

Козероги любят есть. Еще больше любят делать вне дома. Даже самый вкусный домашний куриный суп они с легкостью поменяют на первое блюдо сомнительного качества в не очень хорошем кафе.

Иногда, когда у них есть настроение, даже могут приготовить что-нибудь для себя лично. Но такое случается редко, а если и готовят, то что-то максимально простое.

Козероги обязательно обрадуются хрустящим куриным наггетсам.

Водолей

Водолеи со всей своей необычностью, в чем они свято убеждены, могут с удовольствием съесть самый простой салат и вместе с этим желать чего-то необычного, непривычного.

Это все результат мятежной сущности Водолеев, они очень редко понимают, чего им действительно хочется. Но для родных и близких, при большой надобности, они приготовят вкусный обед.

Рецепт пасты с оригинальным сливочно-лимонным соусом для Водолеев читайте здесь.

Рыбы

У Рыб все под настроение. Они могут долгое время проводить на кухне, стараясь над целым рядом блюд, а могут обойтись бутербродом. Зачастую Рыбы просто ленятся, но лично для себя.

Если есть для кого и их стимулируют, они смогут все – от отличного мясного блюда до изысканного десерта.

Если хотите угостить Рыб, то здесь найдете рецепт нежной скумбрии.