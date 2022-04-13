Детальний кулінарний гороскоп для кожного знаку зодіаку

Кожен з нас має свої особливості, які залежать від сузір'я, під яким ми народилися.

Наприклад, є представники трьох знаків зодіаку, які народилися з високими здібностями та сильним тяжінням до кулінарії.

Кулінарний гороскоп для кожного знаку зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні, freepik.com

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Є люди, які обожнюють домашню їжу, є ті, хто люблять кав'ярні та ресторани.

Хтось лінується готувати, а хтось охоче це робить, щоразу дивуючи близьких.

Кулінарний гороскоп для кожного знаку зодіаку

Овен

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Пристрасні Овни не знають перешкод ні в чому. Вони не бояться труднощів у будь-яких справах. Щодо готування, то не існує жодних рецептів, з якими б не впоралися Овни.

Щоправда, вони люблять, щоби приготовлено все було не їхніми руками. Якщо пригостите їх, отримайте велику подяку.

Оксамитове куряче філе під спеціяльним соусом порадує Овнів.

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Телець

Це найдомашніші люди з усього зодіаку. Люблять затишок та спокій, щоб уся родина була разом. Люди, віддані традиціям, кулінарним зокрема. Вони із задоволенням з'їдять домашні котлети, смажену картоплю та зап'ють усе компотом.

Це не означає, що в ресторанах Тельці почуваються незатишно. Вихід у заклади громадського харчування їм теж у радість.

Тільці обов'язково оцінять картопляний пиріг. Як його зробити – читайте тут.

Близнята

З Близнятами треба бути обережними, коли думаєте, чим би їх почастувати. Вони можуть не приховувати, що та чи інша страва їм не сподобалася, що соус тут недоречний або десерт надто калорійний.

Це все пояснюється певною неврівноваженістю цього знаку та швидкою зміною настроїв.

Для Близнюків пропонуємо затишний сирний хліб на сковороді.

Рак

Дуже загадкові. Іноді навіть найближчі люди не можуть зрозуміти їх до кінця, вловити хід їхніх думок і бажання.

Раки дуже відповідально ставляться до свого здоров'я, разом із цим можуть взагалі не замислюватись, що й скільки вони їдять.

Ховаючись від негараздів та труднощів, вони охоче заїдають стрес усім поспіль. Разом із цим Раків вважають одними з найкращих кулінарів. Готувати їм подобається.

Марокканський морквяний салат обов'язково оцінять.

Лев

Леви люблять застілля. Неважливо, де вони будуть – вдома чи в ресторанах. Головне, щоби була найрізноманітніша їжа та багато.

Це надійні люди в будь-яких процесах, і якщо вам вдалося вмовити їх щось приготувати й у Левів буде бажання, то повірте – вас пригостять чудовим супом і найсмачнішим м'ясом.

Фаршировані перці по-мексиканськи – це Леви оцінять.

Діва

Завзяті та старанні Діви не люблять довіряти комусь те, з чим вони самі можуть чудово справитися.

Це стосується й приготування їжі. Вони чітко знають, що хочуть з'їсти саме тепер, як це приготувати смачно та за всіма правилами.

І чомусь абсолютно переконані, якщо вони люблять лазанью, то це означає, що й усі інші мають її любити. Не соромтеся повідомляти Дівам про свої уподобання, щоб з'їсти у них в гостях те, що ви любите.

Сочевичні фрикадельки з грибами Дівам точно підійдуть.

Терези

Терезам взагалі судилося бути прекрасними домашніми кулінарами або навіть вибрати професію кухаря.

Справа в тому, що з їхнім тяжінням до врівноваження й врівноваженості вони чудово відчувають комбінацію смаків, пропорції інгредієнтів.

Терези люблять, коли на тарілці не тільки смачна страва та соус до неї, а й вишукана подача.

Терези оцінять соковиті та корисні стейки з індички.

Скорпіон

Скорпіони – амбітні та яскраві люди. Вони відкриті для будь-яких експериментів, це стосується їжі.

Представники цього знаку без остраху спробують щось екзотичне, від чого багато хто з нас категорично відмовляться.

Скорпіони існують під девізом – живемо один раз, тож із задоволенням можуть їсти все підряд. І неважливо, це домашня їжа або привезена доставкою.

Приготуйте для Скорпіонів мексиканським обідом на основі фаршу та квасолі.

Стрілець

Стрільці люблять отримувати задоволення від усього та їжа, як ми розуміємо, теж у цьому списку.

Їдять здебільшого хаотично, тобто не за класикою – перша, друга страва та десерт, а грубо порушуючи цей логічний ланцюжок.

Це не означає, що вони нерозбірливі в їжі, це в них каже їхнє бажання нічого не пропустити і все встигнути.

Багатьох зі Стрільців можна назвати людьми, які знають тонкощі різних кухонь, про здатності спецій та чіткі пропорції в соусах.

Приготуйте для Стрільців ніжну курячу печінку. Як це зробити, читайте тут.

Козеріг

Козероги люблять їсти. Ще більше люблять робити це поза домом. Навіть найсмачніший домашній курячий суп вони легко поміняють на першу страву сумнівної якості в не дуже хорошій кав'ярні.

Іноді, коли вони в настрої, навіть можуть приготувати щось для себе особисто. Але таке трапляється нечасто, а якщо й готують, то щось максимально просте.

Козероги обов'язково зрадіють хрустким курячим нагетсам.

Водолій

Водолії з усією своєю незвичністю, в чому вони свято переконані, можуть охоче з'їсти найпростіший салат і разом із цим бажати чогось незвичайного.

Це все результат бунтівної сутності Водоліїв, вони дуже рідко розуміють, чого їм справді хочеться. Але для рідних та близьких, за великої потреби, вони приготують смачний обід.

Рецепт пасти з оригінальним вершково-лимонним соусом для Водоліїв читайте тут.

Риби

У Риб все під настрій. Вони можуть тривалий час перебувати на кухні, чаклуючи над різними стравами, а можуть обійтися бутербродом. Найчастіше Риби просто лінуються, але особисто для себе.

Якщо є для когось куховарити та їх стимулюють, вони зможуть усе – від чудової м'ясної страви до вишуканого десерту.

Якщо хочете пригостити Риб, то тут знайдете рецепт ніжної скумбрії.