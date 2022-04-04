Що приготувати загадковим Водоліям – рецепт пасти з вершково-лимонним соусом

Ці люди вважають себе особливими та віддають перевагу такій же їжі. Знадобиться один лимон, трохи твердого сиру та вершків

Їжа за гороскопом - рецепт для Водоліїв / Фото: Колаж: Сьогодні, www.bonappetit.com

На відміну від Скорпіонів, людей прямолінійних та різких, що люблять гостре та екзотичне, Водолії, мабуть, одні з найнеординарніших людей.

Вони оточують себе завісою таємниці, чим приваблюють інших. У них безумовно цікавий образ думок, з ними ненудно.

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І так, ці люди особливі й у смакових уподобаннях. Вершково-лимонний соус для спагеті зігріває та бадьорить ноткою цитрусових водночас.

Використовуватиметься як цедра, так і сік лимона.

Рецепт із сайту Вonappetit.com.

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Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв

Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв / Фото: www.bonappetit.com

Інгредієнти на чотири порції:

1 лимон;

спагеті або інша довга паста;

150 мл вершків;

6 ст. л. вершкового масла;

150 г тертого твердого сиру;

сіль, перець.

А Дів можна почастувати чечевичними фрикадельками, у складі яких є гриби.

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Як приготувати: