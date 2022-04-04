Що приготувати загадковим Водоліям – рецепт пасти з вершково-лимонним соусом

На відміну від Скорпіонів, людей прямолінійних та різких, що люблять гостре та екзотичне, Водолії, мабуть, одні з найнеординарніших людей.
Вони оточують себе завісою таємниці, чим приваблюють інших. У них безумовно цікавий образ думок, з ними ненудно.
І так, ці люди особливі й у смакових уподобаннях. Вершково-лимонний соус для спагеті зігріває та бадьорить ноткою цитрусових водночас.
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Використовуватиметься як цедра, так і сік лимона.
Рецепт із сайту Вonappetit.com.
Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв
Інгредієнти на чотири порції:
- 1 лимон;
- спагеті або інша довга паста;
- 150 мл вершків;
- 6 ст. л. вершкового масла;
- 150 г тертого твердого сиру;
- сіль, перець.
А Дів можна почастувати чечевичними фрикадельками, у складі яких є гриби.
Як приготувати:
- Відріжте кілька тонких смужок цедри для прикраси. Окремо натріть решту цедри, вичавте сік, потрібно 2 ст. л.
- У киплячій підсоленій воді відваріть спагеті, згідно з інструкцією на упаковці. У великому сотейнику з'єднайте вершки з цедрою лимона і готуйте на середньому вогні, помішуючи близько 2 хвилин.
- Додайте вершкове масло, готуйте, доки соус не загусне. Зніміть з вогню.
- Візьміть 150 мл води, в якій варилися макарони, додайте вершковий соус і поверніть на середній вогонь.
- Готуйте, помішуючи і потроху додаючи сир, доки він не розплавиться, близько 3 хвилин. Якщо соус дуже густий, додайте 1-2 ст. л. води з-під пасти.
- Додати лимонний сік, приправте сіллю, якщо потрібно.
- Розкладіть макарони по тарілках. Приправте перцем, прикрасьте цедрою лимона.