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СЬОГОДНІ Їжа

Що приготувати загадковим Водоліям – рецепт пасти з вершково-лимонним соусом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 квітня, 10:38
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Ці люди вважають себе особливими та віддають перевагу такій же їжі. Знадобиться один лимон, трохи твердого сиру та вершків
Їжа за гороскопом - рецепт для Водоліїв
Їжа за гороскопом - рецепт для Водоліїв / Фото: Колаж: Сьогодні, www.bonappetit.com

На відміну від Скорпіонів, людей прямолінійних та різких, що люблять гостре та екзотичне, Водолії, мабуть, одні з найнеординарніших людей.

Вони оточують себе завісою таємниці, чим приваблюють інших. У них безумовно цікавий образ думок, з ними ненудно.

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І так, ці люди особливі й у смакових уподобаннях. Вершково-лимонний соус для спагеті зігріває та бадьорить ноткою цитрусових водночас.

Використовуватиметься як цедра, так і сік лимона.

Рецепт із сайту Вonappetit.com.

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Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв

Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв
Паста з вершково-лимонним соусом для Водоліїв / Фото: www.bonappetit.com

Інгредієнти на чотири порції:

  • 1 лимон;
  • спагеті або інша довга паста;
  • 150 мл вершків;
  • 6 ст. л. вершкового масла;
  • 150 г тертого твердого сиру;
  • сіль, перець.

А Дів можна почастувати чечевичними фрикадельками, у складі яких є гриби.

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Як приготувати:

  1. Відріжте кілька тонких смужок цедри для прикраси. Окремо натріть решту цедри, вичавте сік, потрібно 2 ст. л.
  2. У киплячій підсоленій воді відваріть спагеті, згідно з інструкцією на упаковці. У великому сотейнику з'єднайте вершки з цедрою лимона і готуйте на середньому вогні, помішуючи близько 2 хвилин.
  3. Додайте вершкове масло, готуйте, доки соус не загусне. Зніміть з вогню.
  4. Візьміть 150 мл води, в якій варилися макарони, додайте вершковий соус і поверніть на середній вогонь.
  5. Готуйте, помішуючи і потроху додаючи сир, доки він не розплавиться, близько 3 хвилин. Якщо соус дуже густий, додайте 1-2 ст. л. води з-під пасти.
  6. Додати лимонний сік, приправте сіллю, якщо потрібно.
  7. Розкладіть макарони по тарілках. Приправте перцем, прикрасьте цедрою лимона.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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