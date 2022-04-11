Рецепт для Близнюків – приготуйте затишний сирний хліб на сковороді

Крім сиру, сулугуні, моцарели або твердого, у начинці буде трохи картопляного пюре. До останнього додається сметана або майонез

Рецепт сирного хліба для Близнюків / Фото: Колаж: Сьогодні

Чому саме хліб, який можна порівняти з хачапурі, і саме для Близнюків? Тому що Близнюки – люди дуже комунікабельні, з ними легко й вони вміють порозумітися практично з усіма. Як і цей хліб – він сподобається всім без винятку.

На відміну від часто нерішучих Раків, їм ми пропонували цікавий морквяний салат, Близнюки зрідка показують слабкість. Усе їхнє життя – пошук себе, в якому, на жаль, часто потрапляють в авантюри та помиляються.

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Приготуйте для них хліб із сиром та картопляним пюре всередині, заваріть чай та організуйте цікаву бесіду – Близнюки опиняться у центрі вашого застілля, не сумнівайтесь.

Рецепт знайшли на каналі table diary 식탁일기.

Сирний хліб на сковороді – рецепт для Близнюків

Сирний хліб на сковороді – рецепт для Близнюків / Фото: table diary 식탁일기

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Інгредієнти:

100 г борошна;

55 г молока;

10 г топленого масла;

велика картоплина;

2 ст. л. майонезу або сметани;

150 г моцарели або твердого сиру;

сіль, перець, спеції.

Якщо в близькому оточенні є Стрільці, то почастуйте їх ніжною курячою печінкою.

Як приготувати:

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Просіяне борошно з'єднати з теплим молоком, топленим маслом і щіпкою солі. Замісити тісто. Вимішувати 5-7 хвилин. Накрити плівкою та прибрати в холодильник на одну годину. Картопля очистити та відварити. Розім'яти в пюре та додати майонез або сметану. Ретельно перемішати. Тісто розкачати в коржик, зверху викласти тертий сир та картопляне пюре. Щільно защипнути краї тіста на верхівці. Обережно розкачати. На сковороді розігріти вершкове масло. Викласти хліб. Змастити вершковим маслом і смажити до золотавості з двох боків.

Докладніше про цей хліб дивіться у відео.