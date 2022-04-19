3 недорогих, но вкусных салата на Пасху – все они заправляются майонезом

Одними обязательными блюдами на Пасху никто не ограничивается, нужно салаты. И минимум их делают два – полностью овощным и с мясом.
В этой подборке они праздничные и тематические, все заправляются майонезом. Соус можно купить, а можно приготовить самостоятельно, это недолго.
Ссылку на то, как это сделать просто и быстро, встретите ниже.
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Салат из курицы с ананасами
Ингредиенты:
- по 2 шт. яйца, огурцы;
- банка консервированной кукурузы;
- 380 г консервированного ананаса;
- 300 г куриного филе;
- зелень;
- Соль, перец, майонез – по вкусу.
Если выбираете домашний майонез для салатов, то здесь найдете два интересных рецепта.
Как приготовить:
- Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
- Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
- Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Украсить зеленью.
Салат "Фиалки" с редисом
Ингредиенты:
- 300 г капусты;
- 150 г свежих огурцов;
- 150 г редиса;
- 1 яйцо;
- 75 мл майонеза;
- шпинат, зеленый лук, соль.
Здесь читайте рецепт овощного салата с редисом "Апрель".
Как приготовить:
- Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.
- Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.
- Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.
- Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.
- Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.
- В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца.
Салат "Ландыши" с ветчиной и черносливом
Ингредиенты:
- 180 г ветчины
- 2 свежих огурца
- 2 отварных картофелины
- 4 яйца
- 50 г чернослива
- 20 г грецкого ореха
- 200 мл майонеза;
- лук, укроп.
На Пасху можно приготовить бюджетную закуску из сала и фарша. Рецепт читайте здесь.
Как приготовить:
- Половину огурца нарезать тонкими кружочками, отложить для декора.
- Остальные огурцы и ветчину нарезать соломкой.
- Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.
- Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.
- Разделить отваренные яйца на белки и желтки.
- Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.
- Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.
- Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.
- Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.