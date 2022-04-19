Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Творожная паска

Быстрая закуска

Ужин за 30 минут

Как в детстве

Десерт на сковороде

Домашний паштет
СЕГОДНЯ Еда

3 недорогих, но вкусных салата на Пасху – все они заправляются майонезом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 14:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это овощной салат с редисом, капустой и огурцами, второй – из куриного филе с консервированными ананасами и последний – с ветчиной и черносливом

Одними обязательными блюдами на Пасху никто не ограничивается, нужно салаты. И минимум их делают два – полностью овощным и с мясом.

В этой подборке они праздничные и тематические, все заправляются майонезом. Соус можно купить, а можно приготовить самостоятельно, это недолго.

Реклама

Ссылку на то, как это сделать просто и быстро, встретите ниже.

Салат из курицы с ананасами

Пасхальный салат из курицы с ананасами
Пасхальный салат из курицы с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Реклама
  • по 2 шт. яйца, огурцы;
  • банка консервированной кукурузы;
  • 380 г консервированного ананаса;
  • 300 г куриного филе;
  • зелень;
  • Соль, перец, майонез – по вкусу.

Если выбираете домашний майонез для салатов, то здесь найдете два интересных рецепта.

Как приготовить:

  1. Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками.
  2. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить.
  3. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Украсить зеленью.

Салат "Фиалки" с редисом

Пасхальный салат в виде фиалок
Пасхальный салат в виде фиалок / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты:

  • 300 г капусты;
  • 150 г свежих огурцов;
  • 150 г редиса;
  • 1 яйцо;
  • 75 мл майонеза;
  • шпинат, зеленый лук, соль.

Здесь читайте рецепт овощного салата с редисом "Апрель".

Как приготовить:

  1. Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку.
  2. Остальной редис и огурцы порежьте соломкой.
  3. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте.
  4. Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте.
  5. Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината.
  6. В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца.

Салат "Ландыши" с ветчиной и черносливом

Салат на Пасху "Ландыши"
Салат на Пасху "Ландыши" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 180 г ветчины
  • 2 свежих огурца
  • 2 отварных картофелины
  • 4 яйца
  • 50 г чернослива
  • 20 г грецкого ореха
  • 200 мл майонеза;
  • лук, укроп.

На Пасху можно приготовить бюджетную закуску из сала и фарша. Рецепт читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Половину огурца нарезать тонкими кружочками, отложить для декора.
  2. Остальные огурцы и ветчину нарезать соломкой.
  3. Заранее отваренный картофель почистить и натереть на крупной терке.
  4. Чернослив залить кипятком, промыть и мелко порубить. Грецкие орехи измельчить.
  5. Разделить отваренные яйца на белки и желтки.
  6. Сделать из белков цветы ландыша: сначала вырезать кружочки, а потом сделать зубчики с помощью фигурного ножа-ролика. Остальные белки натереть на крупной терке, а желтки отдельно на мелкой.
  7. Выложить салат на тарелку слоями: ветчина, майонез, огурцы, майонез, тертый картофель, майонез, чернослив, грецкие орехи, майонез и яичный белок.
  8. Смазать майонезом верх и бока салата. Посыпать салат тертым желтком и выложить по бокам кружочки огурцов внахлест.
  9. Из лука-порея вырезать листики для ландышей. Украсить стеблями укропа без листьев. Вдоль стебельков выложить приготовленные из белка цветы.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Stay with Ukraine
Патриотические яйца на Пасху
Красить
Секреты свежести
Как хранить хлеб?
Узнать
Будете печь паски в этом году?
Готовить
Контроль качества
Как проверить сливочное масло?
Узнать
Рецепт по гороскопу
Что приготовить Львам
Узнать блюдо
Easter holiday
Что должно быть на столе на Пасху
Готовить
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашняя сметана
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять