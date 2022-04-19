3 недорогих, но вкусных салата на Пасху – все они заправляются майонезом

Это овощной салат с редисом, капустой и огурцами, второй – из куриного филе с консервированными ананасами и последний – с ветчиной и черносливом

Одними обязательными блюдами на Пасху никто не ограничивается, нужно салаты. И минимум их делают два – полностью овощным и с мясом.

В этой подборке они праздничные и тематические, все заправляются майонезом. Соус можно купить, а можно приготовить самостоятельно, это недолго.

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Ссылку на то, как это сделать просто и быстро, встретите ниже.

Салат из курицы с ананасами

Пасхальный салат из курицы с ананасами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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по 2 шт. яйца, огурцы;

банка консервированной кукурузы;

380 г консервированного ананаса;

300 г куриного филе;

зелень;

Соль, перец, майонез – по вкусу.

Если выбираете домашний майонез для салатов, то здесь найдете два интересных рецепта.

Как приготовить:

Куриное филе отварить и разделить на волокна или нарезать мелкими кубиками. Огурец порезать соломкой, яйца отварить вкрутую и мелко порубить. Перемешать все ингредиенты салата и заправить майонезом. Украсить зеленью.

Салат "Фиалки" с редисом

Пасхальный салат в виде фиалок / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

300 г капусты;

150 г свежих огурцов;

150 г редиса;

1 яйцо;

75 мл майонеза;

шпинат, зеленый лук, соль.

Здесь читайте рецепт овощного салата с редисом "Апрель".

Как приготовить:

Редис помойте и нарежьте тонкими, почти прозрачными кружочками. На каждом кружочке сделайте ножом надрез до середины. Соедините, используя надрезы, по 4-5 лепестков вместе. Еще один скрутите трубочкой. Если лепесток не принимает нужную форму, скрепите его зубочисткой и положите на минуту в ледяную воду. После этого уберите зубочистку. Остальной редис и огурцы порежьте соломкой. Капусту нашинкуйте тонкой соломкой, а лук мелко нарежьте. Соедините вместе нарезанные овощи, половину зеленого лука, добавьте майонез, соль по вкусу и хорошо перемешайте. Выложите ингредиенты в салатник и посыпьте сверху оставшимся луком. По краям украсьте листиками шпината. В центр салата выложите фиалки из редиса. Серединку цветка посыпьте вареным тертым желтком яйца.

Салат "Ландыши" с ветчиной и черносливом

Салат на Пасху "Ландыши" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

180 г ветчины

2 свежих огурца

2 отварных картофелины

4 яйца

50 г чернослива

20 г грецкого ореха

200 мл майонеза;

лук, укроп.

На Пасху можно приготовить бюджетную закуску из сала и фарша. Рецепт читайте здесь.

Как приготовить: