Еда
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?

Без яиц и молока

Быстрый ужин

Печенье за 5 минут

Котлеты из картошки

Легкий салат

Добавки в ход-дог
СЕГОДНЯ Еда

Чай из сирени – как приготовить популярный напиток из Латвии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 10:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сирень для заваривания нужно собирать вдалеке от дорог, лучше всего – в сельской местности. Сахар, мед и лимон добавляются по вкусу
Как приготовить чай из сирени
Как приготовить чай из сирени / Фото: latvianeats.com

Мы давно освоили пользу и успокоительный эффект травяных чаев, один из фаворитов – с мятой. А вот цветы используем гораздо реже.

В этом плане преуспели латыши, которые научились заваривать чай из сирени. Как рассказывают на сайте latvianeats.com, в Риге есть огромный парк сирени, где можно попробовать не только этот напиток, но и другие вкусности, вдохновленные этим красивым растением.

Реклама

Понятно, что после настаивания чай будет немного горчить, регулируйте его вкус сахаром или медом.

Чай из сирени

Ингредиенты:

  • 3 стакана цветков сирени;
  • 4 стакана кипятка;
  • лимон, сахар, мед или кленовый сироп для подачи.

Перед чаем можно съесть открытые пирожки с морковью скландраусис, это гордость латышской кухни.

Реклама

Как приготовить:

  1. Поместите цветки сирени в большой термостойкий кувшин. Добавьте кипяток и оставьте на ночь. Процедите жидкость, выбросьте цветки.
  2. Разбавьте еще водой, добавьте любимый подсластитель по вкусу – на этом этапе чай будет очень горьким.
  3. Подавать со льдом и долькой лимона по желанию.

Здесь читайте, как в Латвии тушат капусту и что в нее добавляют.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Не каждый знает
Блюда из одуванчиков
Готовить
Контроль качества
Как проверить воду?
Узнать
Любишь украинскую кухню?
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из сосисок
Рецепты
Лайфхак недели
Домашний зефир
Хакнуть
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить бумагу для выпечки?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять