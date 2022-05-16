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Неаполитанские спагетти "Чеснок и масло" – готовятся чуть дольше, чем бутерброд

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 мая, 10:17
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В оригинале эта паста называется аglio e olio, в Италии очень популярна. Здесь важно правильно обжарить чеснок до золотистого цвета
Спагетти с чесноком
Спагетти с чесноком / Фото: www.thespruceeats.com

Сегодня спагетти вышли на новый уровень. О том, как сделать цитрусовый торт из них, мы рассказывали. Рецепт стал очень популярным в ТikTok.

Эта паста называется аglio e olio, что можно перевести как масло (оливковое) и чеснок.

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На сайте Аllrecipes.com советуют ответственно подойти к обжариванию чеснока. Делать это нужно медленно, чтобы чеснок получил идеальный золотистый цвет.

Если он получится светлым, не будет правильного вкуса блюда, если вы пережарите чеснок, то спагетти будут горчить.

Паста аglio e olio (чеснок и масло)

Паста Aglio e olio с чесноком
Паста Aglio e olio с чесноком

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Ингредиенты:

  • 500 г спагетти;
  • средний пучок петрушки;
  • 4 зубчика чеснока;
  • 80 мл оливкового масла;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. В кипящие 3 л воды добавить 2 ст. л. соли и положить спагетти. Помешивайте, чтобы паста не прилипла к дну. С момента второго закипания варить согласно инструкции на упаковке.
  2. Очистить и мелко нарезать чеснок. Тонко нарезать стебли петрушки, листья мелко порубить.
  3. Разогреть оливковое масло. Положить чеснок, слегка посолить, готовить, помешивая, одну минуту на среднем огне.
  4. Добавить стебли петрушки и жарить одну минуту. Спагетти откинуть на дуршлаг и переложить в сковороду с чесноком.
  5. Посыпать петрушкой, прогреть на сильном огне, помешивая одну минуту. Добавить листья петрушки и снять с огня. Подавать сразу же.

Рецепт ароматной сливочной пасты к ужину найдете здесь.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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