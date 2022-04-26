Торт из спагетти с цитрусовым вкусом – топ-рецепт в TikTok

Автор этого классного десерта – Королева пасты, а за ее кулинарным творчеством следят более двух миллионов людей

Торт из макарон - рецепт / Фото: thepastaqueen.cooking

Отварить, сделать запеканку и теплый салат – обычно так все мы используем любую пасту. Но на этом, как оказалось, совсем не нужно ограничиваться.

Королева пасты – Надя Катарина Манно, родилась в Риме, сейчас живет в США. Эта творческая девушка смогла перевернуть сознание миллионов, каждый день превращая макароны в шедевры.

Реклама

Как и этот торт-десерт. Он представляет собой массу из спагетти или тальолини, запеченную под ароматным заварным кремом.

Надя Катарина использует розовую воду и цитрусовый экстракт. Если этого нет, предлагаем использовать ванильный сахар и сок цитрусовых по вкусу.

Торт из спагетти с цитрусовым вкусом

Торт из спагетти с цитрусовым вкусом / Фото: thepastaqueen.cooking

Реклама

Ингредиенты:

3 ст. л. сливочного масла комнатной температуры и еще в форму для запекания;

100-150 г сахара;

4 больших яйца;

1 ч. л. ванильного сахара;

1/2 ч. л. молотой корицы;

1 лимон, очищенный от цедры;

400 г тальолини, спагетти или лапши;

щепотка соли;

120 мл холодного молока;

1 ст. л. цитрусовых цукатов.

Перед тортом, если очень любите пасту, попробуйте сливочную пасту с грибами. Этот простой рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

Реклама

Разогрейте духовку до 190 градусов и смажьте сливочным маслом форму для кекса, слегка посыпьте сахаром. В миксере смешайте масло, сахар, яйца, ванилин, корицу и лимонную цедру, пока смесь не станет гладкой и шелковистой. Доведите до кипения большую кастрюлю с водой, затем посолите. Отварите макароны до состояния аль денте. Слейте воду, перемешайте с молоком, дайте остыть. Добавьте заварной крем и засахаренные цитрусовые, перемешайте. Переложите пасту в подготовленную форму и запекайте в течение 1 часа или до готовности. Дать немного остыть, затем вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

Весь процесс приготовления этого десерт смотрите ниже.

Здесь узнаете, как приготовить лагман за 30 минут.