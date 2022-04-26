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Торт из спагетти с цитрусовым вкусом – топ-рецепт в TikTok

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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26 апреля, 10:10
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Автор этого классного десерта – Королева пасты, а за ее кулинарным творчеством следят более двух миллионов людей
Торт из макарон - рецепт
Торт из макарон - рецепт / Фото: thepastaqueen.cooking

Отварить, сделать запеканку и теплый салат – обычно так все мы используем любую пасту. Но на этом, как оказалось, совсем не нужно ограничиваться.

Королева пасты – Надя Катарина Манно, родилась в Риме, сейчас живет в США. Эта творческая девушка смогла перевернуть сознание миллионов, каждый день превращая макароны в шедевры.

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Как и этот торт-десерт. Он представляет собой массу из спагетти или тальолини, запеченную под ароматным заварным кремом.

Надя Катарина использует розовую воду и цитрусовый экстракт. Если этого нет, предлагаем использовать ванильный сахар и сок цитрусовых по вкусу.

Торт из спагетти с цитрусовым вкусом

Торт из спагетти с цитрусовым вкусом
Торт из спагетти с цитрусовым вкусом / Фото: thepastaqueen.cooking

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Ингредиенты:

  • 3 ст. л. сливочного масла комнатной температуры и еще в форму для запекания;
  • 100-150 г сахара;
  • 4 больших яйца;
  • 1 ч. л. ванильного сахара;
  • 1/2 ч. л. молотой корицы;
  • 1 лимон, очищенный от цедры;
  • 400 г тальолини, спагетти или лапши;
  • щепотка соли;
  • 120 мл холодного молока;
  • 1 ст. л. цитрусовых цукатов.

Перед тортом, если очень любите пасту, попробуйте сливочную пасту с грибами. Этот простой рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Разогрейте духовку до 190 градусов и смажьте сливочным маслом форму для кекса, слегка посыпьте сахаром.
  2. В миксере смешайте масло, сахар, яйца, ванилин, корицу и лимонную цедру, пока смесь не станет гладкой и шелковистой.
  3. Доведите до кипения большую кастрюлю с водой, затем посолите. Отварите макароны до состояния аль денте.
  4. Слейте воду, перемешайте с молоком, дайте остыть.
  5. Добавьте заварной крем и засахаренные цитрусовые, перемешайте. Переложите пасту в подготовленную форму и запекайте в течение 1 часа или до готовности.
  6. Дать немного остыть, затем вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.

Весь процесс приготовления этого десерт смотрите ниже.

Здесь узнаете, как приготовить лагман за 30 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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