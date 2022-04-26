Торт из спагетти с цитрусовым вкусом – топ-рецепт в TikTok

Отварить, сделать запеканку и теплый салат – обычно так все мы используем любую пасту. Но на этом, как оказалось, совсем не нужно ограничиваться.
Королева пасты – Надя Катарина Манно, родилась в Риме, сейчас живет в США. Эта творческая девушка смогла перевернуть сознание миллионов, каждый день превращая макароны в шедевры.
Как и этот торт-десерт. Он представляет собой массу из спагетти или тальолини, запеченную под ароматным заварным кремом.
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Надя Катарина использует розовую воду и цитрусовый экстракт. Если этого нет, предлагаем использовать ванильный сахар и сок цитрусовых по вкусу.
Торт из спагетти с цитрусовым вкусом
Ингредиенты:
- 3 ст. л. сливочного масла комнатной температуры и еще в форму для запекания;
- 100-150 г сахара;
- 4 больших яйца;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- 1/2 ч. л. молотой корицы;
- 1 лимон, очищенный от цедры;
- 400 г тальолини, спагетти или лапши;
- щепотка соли;
- 120 мл холодного молока;
- 1 ст. л. цитрусовых цукатов.
Перед тортом, если очень любите пасту, попробуйте сливочную пасту с грибами. Этот простой рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 190 градусов и смажьте сливочным маслом форму для кекса, слегка посыпьте сахаром.
- В миксере смешайте масло, сахар, яйца, ванилин, корицу и лимонную цедру, пока смесь не станет гладкой и шелковистой.
- Доведите до кипения большую кастрюлю с водой, затем посолите. Отварите макароны до состояния аль денте.
- Слейте воду, перемешайте с молоком, дайте остыть.
- Добавьте заварной крем и засахаренные цитрусовые, перемешайте. Переложите пасту в подготовленную форму и запекайте в течение 1 часа или до готовности.
- Дать немного остыть, затем вынуть из формы и посыпать сахарной пудрой.
Весь процесс приготовления этого десерт смотрите ниже.
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