Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві: підсумки ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua

Соус для шашлику

Швидкий сніданок

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Хліб на сковороді

Домашня піта
СЬОГОДНІ Їжа

Торт зі спагеті з цитрусовим смаком – топ-рецепт у TikTok

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 10:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Авторка цього класного десерту – Королева пасти, а за її кулінарною творчістю стежать понад два мільйони людей
Торт з макаронів - рецепт
Торт з макаронів - рецепт / Фото: thepastaqueen.cooking

Відварити, зробити запіканку та теплий салат – зазвичай так усі ми використовуємо будь-яку пасту. Але на цьому, як з'ясувалось, аж ніяк не треба обмежуватися.

Королева пасти – Надя Катаріна Манно, яка народилася в Римі, тепер живе в США. Ця творча дівчина змогла перевернути свідомість мільйонів, щодня перетворюючи макарони на шедеври.

Реклама

Як і цей торт-десерт. Він являє собою масу зі спагетті або тальйоліні, запеченою під ароматним заварним кремом.

Надя Катаріна використовує рожеву воду та цитрусовий екстракт. Якщо цього немає, пропонуємо використати ванільний цукор та сік цитрусових за смаком.

Торт зі спагеті з цитрусовим смаком

Торт зі спагеті з цитрусовим смаком
Торт зі спагеті з цитрусовим смаком / Фото: thepastaqueen.cooking

Реклама

Інгредієнти:

  • 3 ст. л. вершкового масла кімнатної температури та ще трохи у форму для запікання;
  • 100-150 г цукру;
  • 4 великі яйця;
  • 1 ч. л. ванільного цукру;
  • 1/2 ч. л. меленої кориці;
  • 1 лимон, очищений від цедри;
  • 400 г тальйоліні, спагеті або локшини;
  • дрібка солі;
  • 120 мл холодного молока;
  • 1 ст. л. цитрусових цукатів.

Перед тортом, якщо дуже любите пасту, спробуйте вершкову пасту з грибами. Цей простий рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Розігрійте духовку до 190 градусів і змастіть вершковим маслом форму для кексу, злегка посипте цукром.
  2. У міксері змішайте масло, цукор, яйця, ванілін, корицю та лимонну цедру, доки суміш не стане гладкою та шовковистою.
  3. Доведіть до кипіння велику каструлю з водою, потім посоліть. Відваріть макарони до стану аль денте.
  4. Злийте воду, перемішайте з молоком, дайте охолонути.
  5. Додайте заварний крем та зацукровані цитрусові, перемішайте. Перекладіть пасту в підготовлену форму та запікайте 1 годину або до готовності.
  6. Дати трохи охолонути, потім вийняти з форми та посипати цукровою пудрою.

Весь процесс приготування цього десерту дивіться тут.

Тут дізнаєтесь, як приготувати лагман за 30 хвилин.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Секрети свіжості
Як зберігати буряк?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити вершкове масло?
Дізнатися
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашня сметана
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти