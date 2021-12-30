Новогодний десерт "Мандарины в снегу" – от затмит своей красотой все другие

Десерт формируется в пластиковой бутылке, мандарины в нее попадают, нанизанные на длинную шпажку. Для основы нужны сметана, сахар и желатин

Новогодний десерт "Мандарины в снегу" / Фото: Тёщины Рецепты

Есть предположение, что этот легкий и действительно красивый десерт будет дополнять не только сладкий стол на Новый год. У него есть все – вкус, красота, эффектность, – чтобы быть частым по поводу и без.

Во всяком случае, в сезон мандаринов. В рецепте используется сметана, вместо нее может быть натуральный йогурт.

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На канале Тёщины Рецепты советуют использовать максимально густую сметану.

Десерт "Мандарины в снегу"

Ингредиенты на 1,5-литровую бутылку:

желатин – 30 г;

вода – 200 мл;

сметана 18% – 800 г;

сахар или пудра – 200 г;

мандарины – 10 шт.

Как приготовить:

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