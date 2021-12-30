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Новогодний десерт "Мандарины в снегу" – от затмит своей красотой все другие

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
30 декабря, 12:31
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Десерт формируется в пластиковой бутылке, мандарины в нее попадают, нанизанные на длинную шпажку. Для основы нужны сметана, сахар и желатин
Новогодний десерт "Мандарины в снегу"
Новогодний десерт "Мандарины в снегу" / Фото: Тёщины Рецепты

Есть предположение, что этот легкий и действительно красивый десерт будет дополнять не только сладкий стол на Новый год. У него есть все – вкус, красота, эффектность, – чтобы быть частым по поводу и без.

Во всяком случае, в сезон мандаринов. В рецепте используется сметана, вместо нее может быть натуральный йогурт.

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На канале Тёщины Рецепты советуют использовать максимально густую сметану.

Десерт "Мандарины в снегу"

Ингредиенты на 1,5-литровую бутылку:

  • желатин – 30 г;
  • вода – 200 мл;
  • сметана 18% – 800 г;
  • сахар или пудра – 200 г;
  • мандарины – 10 шт.

Как приготовить:

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  1. Желатин разбавить в 200 мл холодной кипяченной воды. Оставить набухать.
  2. К сметане добавить сахар и вымешивать, пока сахар не растворится полностью. Оставить на 7 минут.
  3. Набухший желатин слегка растворить на водяной бане. По необходимости желатин процедить.
  4. Желатин частями добавить в сметану. Тщательно перемешать.
  5. Несколько столовых ложек сметанной массы положить на дно пластиковой бутылки (горлышко обрезать) и отправить в холодильник застыть.
  6. Мандарины очистить и надеть на длинную шпажку. Установить в бутылку. Заполнить бутылку остальной сметанной массой до краев.
  7. Отправить в холодильник на 4 часа.
  8. В дне бутылки раскаленной спицей сделать отверстие и выпустить воздух. Через отверстие выдуть десерт и нарезать на порции.

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Ирина Маслова
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