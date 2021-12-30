Новорічний десерт "Мандарини в снігу" – від затьмарить своєю красою всі інші

Десерт формується у пластиковій пляшці, мандарини у неї потрапляють, нанизані на довгу шпажку. Для основи потрібні сметана, цукор та желатин

Новорічний десерт "Мандарини в снігу" / Фото: Тёщины Рецепты

Є припущення, що цей легкий і справді симпатичний десерт доповнюватиме не тільки солодкий стіл на Новий рік. У нього є все – смак, краса, ефектність, – щоби бути частим з приводу та без.

Принаймні в сезон мандаринів. У рецепті використовується сметана, натомість може бути натуральний йогурт.

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На каналі Тещини Рецепти радять використовувати максимально густу сметану.

Десерт "Мандарини у снігу"

Інгредієнти на 1,5-літрову пляшку:

желатин – 30 г;

вода – 200 мл;

сметана 18% – 800 г;

цукор або пудра – 200 г;

мандарини – 10 шт.

Як приготувати:

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