Новорічний десерт "Мандарини в снігу" – від затьмарить своєю красою всі інші

Новорічний десерт "Мандарини в снігу" / Фото: Тёщины Рецепты
Є припущення, що цей легкий і справді симпатичний десерт доповнюватиме не тільки солодкий стіл на Новий рік. У нього є все – смак, краса, ефектність, – щоби бути частим з приводу та без.
Принаймні в сезон мандаринів. У рецепті використовується сметана, натомість може бути натуральний йогурт.
На каналі Тещини Рецепти радять використовувати максимально густу сметану.
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Десерт "Мандарини у снігу"
Інгредієнти на 1,5-літрову пляшку:
- желатин – 30 г;
- вода – 200 мл;
- сметана 18% – 800 г;
- цукор або пудра – 200 г;
- мандарини – 10 шт.
Як приготувати:
- Желатин розбавити у 200 мл холодної кип'яченої води. Залишити набухати.
- До сметани додати цукор і вимішувати, доки цукор не розчиниться повністю. Залишити на 7 хвилин.
- Набряклий желатин злегка розчинити на водяній бані. За необхідності желатин процідити.
- Желатин частинами додати|добавляти| в сметану. Ретельно перемішати.
- Декілька столових ложок сметанної маси покласти на дно пластикової пляшки (горлечко обрізати) і відправити в холодильник застигнути.
- Мандарини очистити та надіти на довгу шпажку. Встановити у пляшку. Заповнити пляшку рештою сметанної маси до країв.
- Відправити у холодильник на 4 години.
- У дні пляшки розпеченою спицею зробити отвір та випустити повітря. Через отвір видути десерт та нарізати на порції.
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