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Красиве печиво "Сніжок" – як спекти найрозсипчастіший десерт дитинства

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
23 листопада, 10:22
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Тому й "Сніжок", адже воно за мить розтане в роті. Печеться з інгредієнтів, які вдома є завжди. Коли печиво гаряче, його потрібно обваляти в цукровій пудрі
Печиво "Сніжок"
Печиво "Сніжок" / Фото: instagram.com/kristina_m_r81

На відміну від ще одного популярного за радянських часів печива "Хризантеми", "Сніжок" набагато ніжніше. І так, він справді миттєво тане в роті.

Як це не дивно, але нічого особливого в його складі немає, тільки борошно, вершкове масло та цукрова пудра.

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Авторка рецепта – kristina_m_r81- обіцяє, що ви спечете його менше, ніж за 40 хвилин.

Печиво "Сніжок"

Інгредієнти:

  • 300 г борошна;
  • 180 г вершкового масла;
  • 70 г цукрової пудри;
  • 25 г крохмалю;
  • ванілін, цукрова пудра.

Як приготувати:

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  1. З'єднати всі інгредієнти та ретельно перемішати.
  2. Сформувати маленькі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом.
  3. Випікати за температури 150 градусів 20 хвилин. Гаряче печиво обваляти у цукровій пудрі.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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