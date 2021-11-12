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Рецепт печива "Павлівське", яке багато хто любив у дитинстві

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
12 листопада, 10:27
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Якщо хтось забув, то випікається "Павлівське" з дріжджового тіста, тому воно пишне. Печиво формується у кілька підходів, щоразу тісто потрібно пересипати цукром
Печиво "Павлівське"
Печиво "Павлівське" / Фото: instagram.com/kristina.se.gotovit/

Сьогодні вже ніхто не скаже, чому воно так називається і хто створив рецепт. Ймовірно, він народився шляхом старанних експериментів 35 років тому. Власне, так сталося із сирними "Гусячими лапками".

Рецепт настільки простий, що його могла спекти кожна господиня. Виходить печива чимало, воно пишне й тане в роті. Цікаво, що раніше замість масла клали маргарин.

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У рецепті від kristina.se.gotovit усе-таки масло, так у "Павлівського" буде насиченіший вершковий смак.

Класичне печиво не передбачає додаткових інгредієнтів, таких як джем, шоколад, горіхи. Але за бажання це теж можна використовувати при формуванні "Павлівського".

Печиво "Павлівське" – рецепт

Інгредієнти:

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  • Вершкове масло – 150 г
  • Борошно – 400 г
  • Цукор – 150 г (для формування печива) + 2 ст. л. (в опару)
  • Дріжджі (сухі) – 10 г
  • Молоко – 50 мл
  • Яйце
  • Ванільний цукор, щіпка солі

Як приготувати:

  1. Для опари з'єднати цукор та дріжджі. Перемішати. Нагріти молоко до 40 градусів і влити до дріжджів. Залишити у теплому місці.
  2. Змішати м'яке масло з яйцем і щіпкою солі. Додати в яєчно-масляну суміш опару і ретельно перемішати.
  3. Ввести порціями просіяне борошно, тісто вимісити і сформувати кулю. Залишити у теплому місці на 1 годину.
  4. Розкачати в пласт завширшки близько 3 мм. Посипати половину пласта цукром і скласти навпіл. Знову посипати цукром і скласти навпіл. Також повторити ще двічі. Верхній шар посипати цукром.
  5. Нарізати печиво.
  6. Випікати за 190 градусів до рум'яної скоринки.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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