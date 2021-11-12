Рецепт печива "Павлівське", яке багато хто любив у дитинстві

Якщо хтось забув, то випікається "Павлівське" з дріжджового тіста, тому воно пишне. Печиво формується у кілька підходів, щоразу тісто потрібно пересипати цукром

Печиво "Павлівське" / Фото: instagram.com/kristina.se.gotovit/

Сьогодні вже ніхто не скаже, чому воно так називається і хто створив рецепт. Ймовірно, він народився шляхом старанних експериментів 35 років тому. Власне, так сталося із сирними "Гусячими лапками".

Рецепт настільки простий, що його могла спекти кожна господиня. Виходить печива чимало, воно пишне й тане в роті. Цікаво, що раніше замість масла клали маргарин.

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У рецепті від kristina.se.gotovit усе-таки масло, так у "Павлівського" буде насиченіший вершковий смак.

Класичне печиво не передбачає додаткових інгредієнтів, таких як джем, шоколад, горіхи. Але за бажання це теж можна використовувати при формуванні "Павлівського".

Печиво "Павлівське" – рецепт

Інгредієнти:

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Вершкове масло – 150 г

Борошно – 400 г

Цукор – 150 г (для формування печива) + 2 ст. л. (в опару)

Дріжджі (сухі) – 10 г

Молоко – 50 мл

Яйце

Ванільний цукор, щіпка солі

Як приготувати: