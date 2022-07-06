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Правильный стейк на гриле и рецепт соуса к нему (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 июля, 17:04
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Способ приготовления стейка на открытом огне у каждого свой. А чтобы приготовить его правильно на сковороде-гриль нужно знать время жарки
Как приготовить вкусный стейк на гриле
Как приготовить вкусный стейк на гриле / Фото: Depositphotos

Подач мяса и способов его приготовления много. Чего стоит "бифштекс на лошади", пожалуй, один из самых оригинальных.

Но вместе с тем, популярней, чем хорошо приготовленное мясо на гриле (на природе или на сковороде), найти сложно.

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Первое – хорошее мясо, у которого нужно убрать лишний жир. Второе – не переусердствовать со специями. Эксперты сходятся на одном – соль, перец и немного растительного масла. Готовый стейк заверните в фольгу и дайте ему отдохнуть.

На foodnetwork.com напоминают время, которое нужно для разной прожарки. Для средней (medium) готовьте 7-9 минут. В процессе переверните их 1-2 раза. Но начнем с интересного соуса, которыми можно полить готовый стейк.

Соус для стейка

Соус для стейка с базиликом и соком лимона
Соус для стейка с базиликом и соком лимона / Фото: istockphoto.com

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Ингредиенты:

  • по 5-7 листьев зеленого базилика, мяты;
  • 3 зубчика чеснока;
  • сок 2 лаймов и 2 апельсинов;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • по половине ч. л. соли, перца.

Как приготовить:

  1. В блендере смешайте все ингредиенты.
  2. Отрегулируйте вкус солью и перцем.

И еще четыре соуса к жаренному мясу найдете в этом материале.

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Стейк на сковороде-гриль

Стейк на сковороде-гриль
Стейк на сковороде-гриль / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

  • 2 стейка;
  • оливковое масло;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Примерно за 20 минут до приготовления достаньте стейки из холодильника и дайте постоять под крышкой при комнатной температуре.
  2. Разогрейте гриль до высокой температуры.
  3. Смажьте стейки с обеих сторон маслом и обильно приправьте солью и перцем. Поместите стейки на гриль и готовьте, пока они не станут золотисто-коричневыми, от 4 до 5 минут.
  4. Переверните стейки и продолжайте жарить на гриле от 3 до 5 минут.
  5. Переложите стейки на разделочную доску или блюдо, неплотно накройте фольгой и дайте отдохнуть 5 минут перед нарезкой.

Как приготовить стейк Солсебри, который больше похож на котлеты, читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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