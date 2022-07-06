Правильный стейк на гриле и рецепт соуса к нему (фото)

Способ приготовления стейка на открытом огне у каждого свой. А чтобы приготовить его правильно на сковороде-гриль нужно знать время жарки

Как приготовить вкусный стейк на гриле / Фото: Depositphotos

Подач мяса и способов его приготовления много. Чего стоит "бифштекс на лошади", пожалуй, один из самых оригинальных.

Но вместе с тем, популярней, чем хорошо приготовленное мясо на гриле (на природе или на сковороде), найти сложно.

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Первое – хорошее мясо, у которого нужно убрать лишний жир. Второе – не переусердствовать со специями. Эксперты сходятся на одном – соль, перец и немного растительного масла. Готовый стейк заверните в фольгу и дайте ему отдохнуть.

На foodnetwork.com напоминают время, которое нужно для разной прожарки. Для средней (medium) готовьте 7-9 минут. В процессе переверните их 1-2 раза. Но начнем с интересного соуса, которыми можно полить готовый стейк.

Соус для стейка

Соус для стейка с базиликом и соком лимона / Фото: istockphoto.com

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Ингредиенты:

по 5-7 листьев зеленого базилика, мяты;

3 зубчика чеснока;

сок 2 лаймов и 2 апельсинов;

1 ст. л. оливкового масла;

по половине ч. л. соли, перца.

Как приготовить:

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В блендере смешайте все ингредиенты. Отрегулируйте вкус солью и перцем.

И еще четыре соуса к жаренному мясу найдете в этом материале.

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Стейк на сковороде-гриль

Стейк на сковороде-гриль / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

2 стейка;

оливковое масло;

соль, перец.

Как приготовить:

Примерно за 20 минут до приготовления достаньте стейки из холодильника и дайте постоять под крышкой при комнатной температуре. Разогрейте гриль до высокой температуры. Смажьте стейки с обеих сторон маслом и обильно приправьте солью и перцем. Поместите стейки на гриль и готовьте, пока они не станут золотисто-коричневыми, от 4 до 5 минут. Переверните стейки и продолжайте жарить на гриле от 3 до 5 минут. Переложите стейки на разделочную доску или блюдо, неплотно накройте фольгой и дайте отдохнуть 5 минут перед нарезкой.

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