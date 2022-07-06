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Правильний стейк на грилі та рецепт соусу до нього (фото)

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 липня, 17:04
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Спосіб приготування стейку на відкритому вогні в кожного свій. А щоби приготувати його правильно на сковороді-гриль, потрібно знати час смаження
Як приготувати смачний стейк на грилі
Як приготувати смачний стейк на грилі

Подач м'яса та способів його приготування багато. Чого вартий "біфштекс на коні", мабуть, один з найоригінальніших.

Але водночас, популярніше, ніж добре приготовлене м'ясо на грилі (на природі або сковороді), знайти складно.

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Перше – хороше м'ясо, у якого потрібно прибрати зайвий жир. Друге – не перестаратися зі спеціями. Експерти сходяться на одному – сіль, перець і трохи рослинної олії. Готовий стейк загорніть у фольгу та дайте йому відпочити.

На foodnetwork.com нагадують час, який потрібний для середнього просмаження. Для середнього (medium) готуйте 7-9 хвилин. У процесі переверніть їх 1-2 рази. Але почнемо з цікавого соусу, якими можна полити готовий стейк.

Соус для стейку

Соус для стейку з базиліком та соком лимона
Соус для стейку з базиліком та соком лимона

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Інгредієнти:

  • по 5-7 листків зеленого базиліку, м'яти;
  • 3 зубчики часнику;
  • сік 2 лаймів та 2 апельсинів;
  • 1 ст. л. оливкової олії;
  • по половині ч. л. солі, перцю.

Як приготувати:

  1. У блендері змішайте всі інгредієнти.
  2. Відрегулюйте смак сіллю та перцем.

І ще чотири соуси до смаженого м'яса знайдете у цьому матеріалі.

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Стейк на сковороді-гриль

Стейк на сковороді-гриль
Стейк на сковороді-гриль

Інгредієнти:

  • 2 стейки;
  • оливкова олія;
  • сіль, перець.

Як приготувати:

  1. Приблизно за 20 хвилин до приготування дістаньте стейки з холодильника і дайте постояти під кришкою за кімнатної температури.
  2. Розігрійте гриль до високої температури.
  3. Змастіть стейки з обох боків олією та рясно приправте сіллю та перцем. Помістіть стейки на гриль і готуйте, доки вони не стануть золотаво-коричневими і злегка обвугленими, від 4 до 5 хвилин.
  4. Переверніть стейки і продовжуйте смажити на грилі від 3 до 5 хвилин.
  5. Перекладіть стейки на обробну дошку або тарілку, нещільно накрийте фольгою і дайте відпичити 5 хвилин перед нарізкою.

Як приготувати стейк Солсебрі, який більше схожий на котлети, читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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