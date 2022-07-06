Правильний стейк на грилі та рецепт соусу до нього (фото)

Подач м'яса та способів його приготування багато. Чого вартий "біфштекс на коні", мабуть, один з найоригінальніших.
Але водночас, популярніше, ніж добре приготовлене м'ясо на грилі (на природі або сковороді), знайти складно.
Перше – хороше м'ясо, у якого потрібно прибрати зайвий жир. Друге – не перестаратися зі спеціями. Експерти сходяться на одному – сіль, перець і трохи рослинної олії. Готовий стейк загорніть у фольгу та дайте йому відпочити.
На foodnetwork.com нагадують час, який потрібний для середнього просмаження. Для середнього (medium) готуйте 7-9 хвилин. У процесі переверніть їх 1-2 рази. Але почнемо з цікавого соусу, якими можна полити готовий стейк.
Соус для стейку
Інгредієнти:
- по 5-7 листків зеленого базиліку, м'яти;
- 3 зубчики часнику;
- сік 2 лаймів та 2 апельсинів;
- 1 ст. л. оливкової олії;
- по половині ч. л. солі, перцю.
Як приготувати:
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- У блендері змішайте всі інгредієнти.
- Відрегулюйте смак сіллю та перцем.
І ще чотири соуси до смаженого м'яса знайдете у цьому матеріалі.
Стейк на сковороді-гриль
Інгредієнти:
- 2 стейки;
- оливкова олія;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Приблизно за 20 хвилин до приготування дістаньте стейки з холодильника і дайте постояти під кришкою за кімнатної температури.
- Розігрійте гриль до високої температури.
- Змастіть стейки з обох боків олією та рясно приправте сіллю та перцем. Помістіть стейки на гриль і готуйте, доки вони не стануть золотаво-коричневими і злегка обвугленими, від 4 до 5 хвилин.
- Переверніть стейки і продовжуйте смажити на грилі від 3 до 5 хвилин.
- Перекладіть стейки на обробну дошку або тарілку, нещільно накрийте фольгою і дайте відпичити 5 хвилин перед нарізкою.
Як приготувати стейк Солсебрі, який більше схожий на котлети, читайте тут.