Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО 🎉 Зеленскому – 44! 🔔 Угроза войны с Россией ✈ Эвакуация дипломатов из Киева

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Вкусный рассольник – просто: советы и рекомендации опытных кулинаров и хозяек

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 10:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если используете рассол, то его нужно немного прокипятить, а уже нарезанные огурцы обдать горячей водой, чтобы они держали форму. Перловку для супа стоит отварить отдельно, чтобы рассольник не стал синеватого оттенка
Как приготовить идеально вкусный рассольник
Как приготовить идеально вкусный рассольник / Фото: Depositphotos

Любое первое блюдо начинается с правильного бульона. От него много чего зависит. Наваристого и ароматного рассольника это тоже касается.

Например, Евгений Клопотенко рекомендует вначале обжарить мясо перед варкой. А овощи запечь в фольге, если хотите готовить рассольник на овощном бульоне.

Реклама

Собрали рекомендации авторитетных представителей кулинарного мира и опытных хозяек в одном материале.

Они обязательно помогут довести ваш рассольник до совершенства.

Как приготовить действительно вкусный рассольник

Перед тем, как добавить огурцы в суп, их нужно обдать кипятком
Перед тем, как добавить огурцы в суп, их нужно обдать кипятком / Фото: Depositphotos

Реклама

Огурцы

Это главный продукт, который отличает рассольник от других супов. И понятно, что от них зависит конечный результат.

Неважно, какие они будут – из бочки или банки, важно, чтобы они были плотными и хрустели.

Реклама

Обязательно попробуйте их перед использованием, они не должны быть с очень резким вкусом.

Еще можно обдать уже нарезанные огурцы кипятком – они лучше сохранят форму во время приготовления.

Здесь собраны еще 20 лайфхаков, как правильно сварить вкусный суп.

Огуречный рассол

Многие хозяйки настойчиво рекомендуют использовать и его. Причем в пропорции 1:4, то есть четвертая часть бульона – именно рассол.

Здесь важно не переборщить и добавлять его постепенно, каждый раз пробуя будущий рассольник на вкус. По два-три столовые ложки – это норма.

Еще один совет: слегка прокипятить рассол перед добавлением к бульону. Так можно слегка "убить" его острый вкус.

Крупа

Классический рецепт предусматривает перловку. Именно она дает текстуру и густоту вкуса. Сегодня многие советуют попробовать рассольник с овсяными хлопьями, пшеном, рисом и даже гречкой. В этом вопросе полагайтесь на свой вкус.

Перловку стоит варить отдельно, а только потом добавлять к бульону. Иначе есть риск, что рассольник будет синеватого оттенка.

Как правильно приготовить киноа и получить от него максимум пользы – читайте здесь.

Дополнительные ингредиенты

Рекомендуют не боятся использовать корнеплоды с их удивительной способностью забрать лишнюю соль, если рассольник пересолен.

Это репа, сельдерей и корень петрушки.

Отдых

Рассольник из тех супов, которые становятся лучше на следующий день. Так что обязательно дайте ему отдохнуть минимум 20 минут перед тем, как разливать по тарелкам.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять