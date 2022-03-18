Домашня сметана з покупного молока – буде готова за 6-8 годин

Закваску можна знайти в магазині або використовувати кілька столових ложок сметани, щоб отримати її ще більше

Домашня сметана / Фото: Pixabay

Багато необхідних щодня продуктів можна легко зробити в домашніх умовах. Найчастіше це буває набагато корисніше і дешевше, ніж купувати у магазині. Наприклад, домашній майонез із яйцем та на рідині з-під консервованого горошку.

Те ж і зі сметаною. Якщо ви розумієте, що її зовсім небагато, залиште кілька ложок, щоб використовувати у якості закваски.

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Домашня сметана готується на водяній бані, потім охолоджується до теплого стану. Що жирнішим буде молоко, то краще.

Домашня сметана з магазинного молока

Домашня сметана з магазинного молока / Фото: pexels.com

Інгредієнти:

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1 л жирного молока;

2 ст. л. сметани.

Як зробити домашню локшину – читайте тут.

Спосіб приготування: