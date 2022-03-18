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Домашня сметана з покупного молока – буде готова за 6-8 годин

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18 березня, 11:57
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Закваску можна знайти в магазині або використовувати кілька столових ложок сметани, щоб отримати її ще більше
Домашня сметана
Домашня сметана / Фото: Pixabay

Багато необхідних щодня продуктів можна легко зробити в домашніх умовах. Найчастіше це буває набагато корисніше і дешевше, ніж купувати у магазині. Наприклад, домашній майонез із яйцем та на рідині з-під консервованого горошку.

Те ж і зі сметаною. Якщо ви розумієте, що її зовсім небагато, залиште кілька ложок, щоб використовувати у якості закваски.

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Домашня сметана готується на водяній бані, потім охолоджується до теплого стану. Що жирнішим буде молоко, то краще.

Домашня сметана з магазинного молока

Домашня сметана з магазинного молока
Домашня сметана з магазинного молока / Фото: pexels.com

Інгредієнти:

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  • 1 л жирного молока;
  • 2 ст. л. сметани.

Як зробити домашню локшину – читайте тут.

Спосіб приготування:

  1. На дно каструлі покласти рушник та поставити літрову банку. У банку вилити молоко, у каструлю налити води, вона має бути на рівні банки.
  2. Поставити на вогонь та гріти на середньому вогні до 85 градусів. Вода має закипіти.
  3. Дайте молоку охолонути до теплого стану. Додати сметану, перемішати, накрити кришкою і залишити за кімнатної температури на одну годину.
  4. Перемішати і закрити кришкою. Так повторити ще двічі.
  5. Залишити на 6-8 годин.

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