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Домашняя сметана из покупного молока – будет готова через 6-8 часов

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18 марта, 11:57
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Закваску можно найти в магазине или использовать несколько столовых ложек сметаны, чтобы получить ее еще больше
Домашняя сметана
Домашняя сметана / Фото: Pixabay

Множество необходимых продуктов на каждый день можно легко сделать в домашних условиях. Зачастую это бывает гораздо полезней и дешевле, чем покупать в магазине. Например, домашний майонез с яйцом и на жидкости из-под консервированного горошка.

То же самое со сметаной. Если вы понимаете, что ее совсем немного, оставьте несколько ложек, чтобы использовать в качестве закваски.

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Домашняя сметана готовится на водяной бане, потом охлаждается до теплого состояния. Чем жирнее будет молоко, тем лучше.

Домашняя сметана из магазинного молока

Домашняя сметана из магазинного молока
Домашняя сметана из магазинного молока / Фото: pexels.com

Ингредиенты:

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  • 1 л жирного молока;
  • 2 ст. л. сметаны.

Как сделать домашнюю лапшу – читайте здесь.

Способ приготовления:

  1. На дно кастрюли положить полотенце и поставить литровую банку. В банку вылить молоко, в кастрюли налить воды, она должна быть на уровне банки.
  2. Поставить на огонь и греть на среднем огне до 85 градусов. Вода должна закипеть.
  3. Дайте молоку остыть до теплого состояния. Добавить сметану, перемешать, накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре на один час.
  4. Перемешать и снова закрыть крышкой. Так повторить еще дважды.
  5. Оставить на 6-8 часов.

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