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Два салати зі смаженим сиром – швидкі рецепти для здорової вечері

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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25 січня, 19:52
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Потрібен адигейський сир або халумі. В один салат підуть свіжа морква і буряк, в інший – помідори та болгарський перець. Заправляються соусом на основі меду, гірчиці, оливкової олії
Рецепти салатів зі смаженим сиром
Рецепти салатів зі смаженим сиром / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо правильне харчування – це ваше все, то краще за овочеві салати до вечері не знайти.

У цих двох присутній смажений сир, адигейський смажений сир. Готується він на сковороді кілька хвилин.

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Якщо є жаростійкий – халумі – використовуйте його.

У кожному з цих салатів немає конкретної кількості інгредієнтів, беріть їх на свій смак і за кількістю людей, які його куштуватимуть.

В один салат за рецептом marusia_koltsova потрібні сирі морква та буряк. Для другого від sofiya_trenerпомідори та болгарський перець, їх треба злегка обсмажити.

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Салат з морквою та буряком

Салат з морквою та буряком
Салат з морквою та буряком / Фото: instagram.com/marusia_koltsova/

Інгредієнти:

  • мікс салатного листя;
  • 150 г адигейського сиру;
  • по жмені сирої моркви та буряків.

Для заправки:

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  • 2 ст. л. олія;
  • по 1 ч. л бальзаміку, лимонного соку;
  • 1/2 ч. л. рідкого меду
  • сіль, перець, розчавлений зубчик часнику – за смаком.

Тут знайдете рецепт салату "Філадельфія" для легкої вечері. Ще його називають лінивими ролами.

Як приготувати:

  1. Нарізати сир товстими скибочками і обсмажити на сухій сковороді по хвилині з кожного боку. Моркву та буряк натерти і з'єднати з міксом салатного листя.
  2. Усі компоненти заправки збити та полити салат.

Салат з помідорами та болгарським перцем

Салат з помідорами та болгарським перцем
Салат з помідорами та болгарським перцем / Фото: instagram.com/sofiya_trener

Інгредієнти:

  • сир адигейський;
  • мікс салатного листя;
  • помідори та болгарський перець;
  • зелень, цибуля, сіль, перець – за смаком.

Для соусу:

  • соєвий соус;
  • мед;
  • лимонний сік;
  • бальзамічний оцет.

Тут зібрані рецепти салатів з апельсинами, якщо готуєтеся до дня народження.

Як приготувати:

  1. Сир нарізати і обсмажити на олії. Помідори та перець злегка обсмажити.
  2. Викласти на тарілку листя салату та обсмажені овочі. Додати спеції та сир.
  3. Усі інгредієнти для заправки з'єднати та перемішати. Полити салат.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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