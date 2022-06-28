Як приготувати абрикосовий джем – 3 перевірених рецепти

Це дуже швидкі заготівлі на зиму. Абрикоси добре поєднуються з корицею та цитрусовими. Серед рецептів є джем з апельсиновим та лимонним соком

Джем з абрикосів - прості рецепти

Ще зовсім трохи – і абрикоси наберуться максимальної соковитості та аромату, їх можна заготовляти на зиму. Постарайтеся не пропустити економний рецепт полуничного варення, як желе.

Отже, абрикоси. Це може бути знову ж таки варення або джем. Останній відрізняється приємною текстурою, його зручніше використовувати у випічці або як топінги у десертах.

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Усі ці рецепти перевірені редакцією та не заберуть багато часу.

Абрикосовий джем з лимоном і корицею

Джем з абрикосів з лимоном з корицею Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

1 кг абрикосів без кісточок;

550 г цукру;

паличка кориці;

сік і цедра 1 лимона.

Як приготувати:

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Абрикоси нарізати шматочками, засипати цукром, залишити на кілька годин. Додати паличку кориці та лимонну цедру, поставити на вогонь. Коли закипить, додати лимонний сік. Варити до загустіння. Розлити гарячий джем по стерилізованих банках.

Абрикосовий джем з агар-агаром

Джем з агар-агаром Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

1 кг абрикосів без кісточок;

500 г цукру;

10 г агар-агару;

160 мл води.

Як приготувати:

Замочити агар-агар у воді та залишити на 30 хвилин. Абрикоси подрібнити блендером в пюре. Поставити абрикосове пюре на вогонь і всипати половину цукру. Агар-агар довести до кипіння. Додати решту цукру та довести до кипіння. Помішуючи абрикоси, тонкою цівкою влити агарово-цукрову суміш. Прокип'ятити 5 хвилин. Перекласти джем у підготовлені банки.

Абрикосовий джем з апельсиновим соком

Джем із абрикосів з апельсинами Фото: pixabay.com

Інгредієнти:

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700 г стиглих абрикосів;

2 ст. л. свіжовичавленого апельсинового соку;

1 стакан цукру або за смаком.

Як приготувати:

Розрізати абрикоси навпіл і видалити кісточки. У велику каструлю з товстим дном відправити абрикоси, апельсиновий сік і цукор, розмішати. Нагріти на середньому вогні. Коли абрикоси пустять сік, збільшити нагрівання. Варити, часто помішуючи дерев'яною ложкою, доки абрикоси не перетворяться на грубе пюре, близько 15 хвилин. Додати цукор, якщо потрібно. Готовий джем за бажанням збити блендером. Перекласти в чисту банку й дати охолонути. Джем може зберігатися в холодильнику до 2 тижнів.

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