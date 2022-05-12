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Ніжний молочний омлет на сніданок – запечеться за 30 хвилин

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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12 травня, 07:01
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На бажання на ще гарячий омлет можна покласти дрібно натертий твердий сир і подавати зі свіжою зеленню
Молочний омлет на сніданок
Молочний омлет на сніданок

Цей пишний омлет дуже нагадує наш улюблений, який багато хто їв у дитячих садках. Не треба боятися, що молочний присмак переважатиме, це не так.

Ще омлет особливо не підніметься і не осяде, тому він не вийде за межі форми для запікання.

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Ситнішим він буде, коли ще гарячий посипати тертим сиром. Перед подачею прикрасьте зеленню.

Рецепт від фудблогерки herringinfurs.blogspot.com.

Молочний омлет

Молочний омлет
Молочний омлет

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Інгредієнти:

  • 6 яєць;
  • 300 мл молока;
  • 1/2 ч. л. солі;
  • 20 г вершкового масла.

Як готують омлет у Туреччині та його рецепт дізнаєтеся тут.

Спосіб приготування:

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  1. Яйця трохи збити в мисці вінчиком. Додати молоко та сіль, перемішати.
  2. Форму змастити вершковим маслом і перелити яєчну суміш.
  3. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, запікати 30-35 хвилин. Дати постояти з відкритими дверцятами ще п'ять хвилин.
  4. Подавати з тертим сиром та зеленню.

У Японії готують гарний омлет тамагоякі, для нього потрібні зелена цибуля та морква.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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