Ніжний молочний омлет на сніданок – запечеться за 30 хвилин

Цей пишний омлет дуже нагадує наш улюблений, який багато хто їв у дитячих садках. Не треба боятися, що молочний присмак переважатиме, це не так.
Ще омлет особливо не підніметься і не осяде, тому він не вийде за межі форми для запікання.
Ситнішим він буде, коли ще гарячий посипати тертим сиром. Перед подачею прикрасьте зеленню.
Рецепт від фудблогерки herringinfurs.blogspot.com.
Молочний омлет
Інгредієнти:
- 6 яєць;
- 300 мл молока;
- 1/2 ч. л. солі;
- 20 г вершкового масла.
Як готують омлет у Туреччині та його рецепт дізнаєтеся тут.
Спосіб приготування:
- Яйця трохи збити в мисці вінчиком. Додати молоко та сіль, перемішати.
- Форму змастити вершковим маслом і перелити яєчну суміш.
- Поставити в розігріту до 180 градусів духовку, запікати 30-35 хвилин. Дати постояти з відкритими дверцятами ще п'ять хвилин.
- Подавати з тертим сиром та зеленню.
У Японії готують гарний омлет тамагоякі, для нього потрібні зелена цибуля та морква.