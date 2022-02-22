Рецепт яєчної запіканки з курячим фаршем та сиром, щоб щільно та смачно поснідати

Тертий сир потрапить до збитих яєць і потім опиниться ще й зверху запіканки. Фарш може бути будь-яким, попередньо обсмаженим з цибулею