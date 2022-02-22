Рецепт яєчної запіканки з курячим фаршем та сиром, щоб щільно та смачно поснідати

Яєчна запіканка на сніданок / Фото: instagram.com/wellplated/
Яєчню, багаторівневу, тобто з багатьма іншими інгредієнтами, можна приготувати на сковороді, а можна запекти.
Причому часу на це треба не більше. Це м'ясна запіканка, з курячим фаршем. Її можна подати з овочевим салатом.
Сир підійде будь-який твердий, він забезпечить красиву скоринку у запіканки.
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Рецепт зі сторінки lyubov___pp.
Яєчна запіканка з курячим фаршем
Яєчна запіканка з курячим фаршем / Фото: instagram.com/lyubov___pp/
Інгредієнти:
- курячий фарш – 250 г;
- яйце – 5 шт.;
- молоко 1% – 25 мл;
- сир – 50 г;
- цибуля – половина;
- сіль, перець, спеції – за смаком.
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Як приготувати:
- Збити яйця. Додати молоко, половину сиру та 1/4 чайної ложки приправ. Добре перемішати.
- У розігрітій з олією сковороді обсмажити дрібно нарізану цибулю, додати м'ясний фарш, посолити, поперчити і добре обсмажити.
- Форму для запікання змастити олією, викласти шар обсмаженого фаршу та цибулі та залити яєчною сумішшю. Посипати тертим сиром.
- Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько 15-20 хвилин.