Рецепт яичной запеканки с куриным фаршем и сыром, чтобы плотно и вкусно позавтракать

Яичная запеканка к завтраку / Фото: instagram.com/wellplated/
Яичницу, многоуровневую, то есть со множеством других ингредиентов, можно приготовить на сковороде, а можно запечь.
Причем времени это займет не больше. Это запеканка мясная, с куриным фаршем. Ее можно подать с овощным салатом.
Сыр подойдет любой твердый, он обеспечит красивую корочку у запеканки.
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Рецепт со страницы lyubov___pp.
Яичная запеканка с куриным фаршем
Яичная запеканка с куриным фаршем / Фото: instagram.com/lyubov___pp/
Ингредиенты:
- куриный фарш – 250 г;
- яйцо – 5 шт.;
- молоко 1% – 25 мл;
- сыр – 50 г;
- лук – половина;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Здесь найдете рецепт яичницы песто, которая совершила маленькую революцию в TikTok.
Как приготовить:
- Взбить яйца. Добавить молоко, половину сыра и 1/4 чайной ложки приправ. Хорошо перемешать.
- В разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить мясной фарш, посолить, поперчить и хорошо обжарить.
- Форму для запекания смазать маслом, выложить слой обжаренного фарша и лука и залить яичной смесью. Посыпать тертым сыром.
- Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.