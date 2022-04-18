Шоколадна паска з цукатами – оригінальний рецепт Євгена Клопотенка

Традиційна паска не передбачає какао, такий варіянт – це смачні експерименти господарок та професіоналів. До речі, закарпатська з медом взагалі без звичної глазурі в якості прикраси.
Євген Клопотенко пропонує пасхальний хліб з терпким смаком какао, воно потрапить і в глазур.
Прикрашайте паску цукатами, горіхами або карамельним драже.
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Шоколадна паска з цукатами
Складові:
- 300 г борошна (і додатково для замісу);
- 150 г цукру;
- 30 г живих дріжджів;
- 3 яйця;
- 150 мл води;
- 100 г вершкового масла;
- 2 ст. л. темного какао;
- 100 г цукатів.
Глазур:
- 2-3 ст. л. лимонного соку;
- 100 г цукрової пудри;
- 2 ст. л. какао.
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Як приготувати:
- Для опари викладіть дріжджі в миску, додайте воду (150 мл) і перемішайте до розчинення дріжджів. Додайте 2 ст. л. цукру.
- Додайте 4 ст. л. борошна та акуратно перемішайте до однорідного стану. Накрийте опару рушником і залиште підходити в тепле місце на 20-30 хвилин.
- У велику миску просійте борошно. Додайте цукор, какао (2 ст. л.) і добре перемішайте лопаткою.
- Додайте яйця (3 шт.), розм'якшене вершкове масло (100 г) та опару. Замісити тісто до однорідного стану. Якщо тісто вийшло дуже рідке, то додайте ще трохи борошна.
- Накрийте тісто рушником та поставте в тепле місце на 1 годину для підходу. Обімніть руками, змащеними олією, додайте цукати і легко перемішайте.
- Змастіть форму для паски вершковим маслом, щоби паску можна було легко вийняти і вона не прилипала.
- Сформуйте з тіста кулю і покладіть у форму для Великодня. Тісто має займати трохи більше однієї третини форми.
- Знову накрийте рушником та залиште у теплому місці на 30-40 хвилин, щоб тісто знову піднялося.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте паску 25-40 хвилин залежно від розміру форми. Якщо скоринка надміру підрум'яниться, прикрийте її фольгою, щоб не підгоріла.
- Дістаньте пасху з духовки і дайте їй охолонути прямо у формі.
- Для глазурі змішайте цукрову пудру (100 г) з какао (2 ст. л.) та 2-3 ст. л. лимонного соку, перемішайте за допомогою вінчика. Якщо глазур виходить занадто густою, додайте ще трохи соку лимона.
- Покрийте паску глазур'ю. За бажанням прикрасьте посипкою з цукатів або будь-якими іншими прикрасами на ваш смак.
Докладніше про шоколадну паску від Євгена Клопотенка дивіться у відео.