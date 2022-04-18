Шоколадная паска с цукатами – оригинальный рецепт Евгения Клопотенко

Приятный шоколадный вкус пасхальному хлебу обеспечат две ложки темного какао. Паска украшается глазурью на основе сахарной пудры, опять же какао и сока лимона

Шоколадная паска по рецепту Евгения Клопотенко / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня

Традиционная паска не предусматривает какао, такой вариант – это вкусные эксперименты хозяек и профессионалов. К слову, закарпатская с медом вообще без привычной глазури в качестве украшения.

Евгений Клопотенко предлагает пасхальный хлеб с терпким вкусом какао, оно же попадет и в глазурь.

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Украшайте паску цукатами, орехами или карамельным драже.

Шоколадная паска с цукатами

Шоколадная паска с цукатами / Фото: klopotenko.com

Ингредиенты:

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300 г муки (и дополнительно для замеса);

150 г сахара;

30 г живых дрожжей;

3 яйца;

150 мл воды;

100 г сливочного масла;

2 ст. л. темного какао;

100 г цукатов.

Глазурь:

2-3 ст. л. лимонного сока;

100 г сахарной пудры;

2 ст. л. какао.

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Как приготовить:

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Для опары выложите дрожжи в миску, добавьте воду (150 мл) и перемешайте до полного растворения дрожжей. Добавьте 2 ст. л. сахара. Добавьте 4 ст. л. муки и аккуратно перемешайте до однородного состояния. Накройте опару полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 20-30 минут. В большую миску просейте муку. Добавьте сахар, какао (2 ст. л.) и хорошо перемешайте лопаткой. Добавьте яйца (3 шт.), размягченное сливочное масло (100 г) и опару. Замесите тесто до однородного состояния. Если тесто получилось слишком жидкое, то добавьте еще немного муки. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час для подхода. Обомните руками, смазанными растительным маслом, добавьте цукаты и легко перемешайте. Смажьте форму для пасхи сливочным маслом, чтоб паску можно было легко вынуть и она не прилипала. Сформируйте из теста шар и положите в форму для пасхи. Тесто должно занимать не более одной трети формы. Снова накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы тесто опять поднялось. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пасху 25-40 минут в зависимости от размера формы. Если корочка слишком подрумянится, прикройте ее фольгой, чтобы не подгорела. Достаньте пасху из духовки и дайте ей остыть прямо в форме. Для глазури смешайте сахарную пудру (100 г) с какао (2 ст. л.) и 2-3 ст. л. лимонного сока, перемешайте при помощи венчика. Если глазурь получается слишком густой, добавьте еще немного сока лимона. Покройте пасху готовой блестящей глазурью. По желанию украсьте посыпкой из цукатов или любыми другими украшениями на ваш вкус.

Подробней о шоколадной паске от Евгения Клопотенко смотрите в видео.