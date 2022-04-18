Шоколадная паска с цукатами – оригинальный рецепт Евгения Клопотенко

Традиционная паска не предусматривает какао, такой вариант – это вкусные эксперименты хозяек и профессионалов. К слову, закарпатская с медом вообще без привычной глазури в качестве украшения.
Евгений Клопотенко предлагает пасхальный хлеб с терпким вкусом какао, оно же попадет и в глазурь.
Украшайте паску цукатами, орехами или карамельным драже.
Далее по теме
Шоколадная паска с цукатами
Ингредиенты:
- 300 г муки (и дополнительно для замеса);
- 150 г сахара;
- 30 г живых дрожжей;
- 3 яйца;
- 150 мл воды;
- 100 г сливочного масла;
- 2 ст. л. темного какао;
- 100 г цукатов.
Глазурь:
- 2-3 ст. л. лимонного сока;
- 100 г сахарной пудры;
- 2 ст. л. какао.
Если захочется испечь сочную ромовую бабу, то здесь найдете ее отличный рецепт.
Как приготовить:
- Для опары выложите дрожжи в миску, добавьте воду (150 мл) и перемешайте до полного растворения дрожжей. Добавьте 2 ст. л. сахара.
- Добавьте 4 ст. л. муки и аккуратно перемешайте до однородного состояния. Накройте опару полотенцем и оставьте подходить в теплом месте на 20-30 минут.
- В большую миску просейте муку. Добавьте сахар, какао (2 ст. л.) и хорошо перемешайте лопаткой.
- Добавьте яйца (3 шт.), размягченное сливочное масло (100 г) и опару. Замесите тесто до однородного состояния. Если тесто получилось слишком жидкое, то добавьте еще немного муки.
- Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 1 час для подхода. Обомните руками, смазанными растительным маслом, добавьте цукаты и легко перемешайте.
- Смажьте форму для пасхи сливочным маслом, чтоб паску можно было легко вынуть и она не прилипала.
- Сформируйте из теста шар и положите в форму для пасхи. Тесто должно занимать не более одной трети формы.
- Снова накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы тесто опять поднялось.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте пасху 25-40 минут в зависимости от размера формы. Если корочка слишком подрумянится, прикройте ее фольгой, чтобы не подгорела.
- Достаньте пасху из духовки и дайте ей остыть прямо в форме.
- Для глазури смешайте сахарную пудру (100 г) с какао (2 ст. л.) и 2-3 ст. л. лимонного сока, перемешайте при помощи венчика. Если глазурь получается слишком густой, добавьте еще немного сока лимона.
- Покройте пасху готовой блестящей глазурью. По желанию украсьте посыпкой из цукатов или любыми другими украшениями на ваш вкус.
Подробней о шоколадной паске от Евгения Клопотенко смотрите в видео.