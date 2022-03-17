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Десерт из простых ингредиентов: быстрый рецепт

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17 марта, 16:54
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Готовим пирог на основе чая и варенья
Вкусный пирог на основе чая и варенья
Вкусный пирог на основе чая и варенья / Фото: Unsplash

Все мы любим побаловать себя вкусненьким, а вот тратить на приготовление еды уйму времени и сил обстоятельства позволяют не всегда. Как раз для таких случаев у нас есть для вас простой и быстрый рецепт из подручных ингредиентов, которые всегда есть дома – вкуснейший пирог на основе чая .

В условиях дефицита продуктов вам пригодится рецепт вкусного десерта без молока и яиц.

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Ингредиенты:

  • мука – 250 г;
  • сахар – 200 г;
  • чай – 3 ч. л. на стакан кипятка;
  • масло растительное – 4 ст. л.;
  • варенье – 4 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • уксус/сок лимона – чтобы погасить соду;
  • орехи по желанию.

Как приготовить вкусный ужин без мяса за 30 минут – узнайте здесь.

Как приготовить:

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  1. Смешиваем ингредиенты: муку, сахар, растительное масло, чай, варенье.
  2. Соду гасим уксусом и перемешиваем массу.
  3. Орехи измельчаем на терку и добавляем в тесто. Можно также добавить изюм или сухофрукты.
  4. Тесто переливаем в форму, которую предварительно смазываем растительным маслом.
  5. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут.

Ранее мы публиковали рецепт пирога на скорую руку.

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