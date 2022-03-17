Десерт из простых ингредиентов: быстрый рецепт

Готовим пирог на основе чая и варенья

Вкусный пирог на основе чая и варенья / Фото: Unsplash

Все мы любим побаловать себя вкусненьким, а вот тратить на приготовление еды уйму времени и сил обстоятельства позволяют не всегда. Как раз для таких случаев у нас есть для вас простой и быстрый рецепт из подручных ингредиентов, которые всегда есть дома – вкуснейший пирог на основе чая .

В условиях дефицита продуктов вам пригодится рецепт вкусного десерта без молока и яиц.

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Ингредиенты:

мука – 250 г;

сахар – 200 г;

чай – 3 ч. л. на стакан кипятка;

масло растительное – 4 ст. л.;

варенье – 4 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

уксус/сок лимона – чтобы погасить соду;

орехи по желанию.

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Как приготовить:

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Смешиваем ингредиенты: муку, сахар, растительное масло, чай, варенье. Соду гасим уксусом и перемешиваем массу. Орехи измельчаем на терку и добавляем в тесто. Можно также добавить изюм или сухофрукты. Тесто переливаем в форму, которую предварительно смазываем растительным маслом. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30-35 минут.

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