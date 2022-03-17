Десерт із простих інгредієнтів: швидкий рецепт

Всі ми любимо побалувати себе смачненьким, проте витрачати на приготування їжі безліч часу і сил обставини дозволяють не завжди. Саме для таких випадків у нас є для вас простий і швидкий рецепт із підручних інгредієнтів, які завжди є вдома – найсмачніший пиріг на основі чаю .
В умовах дефіциту продуктів вам знадобиться рецепт смачного десерту без молока та яєць.
Інгредієнти:
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- борошно – 250 г;
- цукор – 200 г;
- чай – 3 ч. л. на склянку окропу;
- олія рослинна – 4 ст. л.;
- варення – 4 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- оцет/сік лимона – щоб погасити соду;
- горіхи за бажанням.
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Як приготувати:
- Змішуємо інгредієнти: борошно, цукор, олію, чай, варення.
- Соду гасимо оцтом і перемішуємо масу.
- Горіхи подрібнюємо на тертці та додаємо у тісто. Можна також додати ізюм або сухофрукти.
- Тісто переливаємо у форму, яку попередньо змащуємо олією.
- Відправляємо форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-35 хвилин.
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