Десерт із простих інгредієнтів: швидкий рецепт

Готуємо пиріг на основі чаю та варення

Смачний пиріг на основі чаю та варення / Фото: Unsplash

Всі ми любимо побалувати себе смачненьким, проте витрачати на приготування їжі безліч часу і сил обставини дозволяють не завжди. Саме для таких випадків у нас є для вас простий і швидкий рецепт із підручних інгредієнтів, які завжди є вдома – найсмачніший пиріг на основі чаю .

В умовах дефіциту продуктів вам знадобиться рецепт смачного десерту без молока та яєць.

Реклама

Інгредієнти:

борошно – 250 г;

цукор – 200 г;

чай – 3 ч. л. на склянку окропу;

олія рослинна – 4 ст. л.;

варення – 4 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

оцет/сік лимона – щоб погасити соду;

горіхи за бажанням.

Як приготувати смачну вечерю без м'яса за 30 хвилин – дізнайтесь тут.

Як приготувати:

Реклама

Змішуємо інгредієнти: борошно, цукор, олію, чай, варення. Соду гасимо оцтом і перемішуємо масу. Горіхи подрібнюємо на тертці та додаємо у тісто. Можна також додати ізюм або сухофрукти. Тісто переливаємо у форму, яку попередньо змащуємо олією. Відправляємо форму в духовку, розігріту до 180 градусів, на 30-35 хвилин.

Раніше ми публікували рецепт пирога нашвидкуруч.