Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Готовим тунец

Ужин за полчаса

Крабовые палочки

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Классная цветная капуста под соусом бешамель – рецепт от украинского шеф-повара

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 февраля, 19:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Кроме соуса бешамель, капуста будет запекаться под соусом из твердого сыра, майонеза и чеснока. То есть тягучая золотистая корочка блюду обеспечена
Цветная капуста под соусом бешамель
Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: instagram.com/turkishfoodchef/

Продолжаем расширять поле деятельности под названием "Цветная капуста и вкусные способы ее приготовления". Рецепт запеканки из нее, превращенной в пюре, мы публиковали.

Теперь пришло время попробовать ее под соусом бешамель.

Реклама

Рецепт со страницы украинского шеф-повара sergeypokanevich. Сергей советует обрезать корешки у соцветий капусты перед варкой.

А сам овощ варить в присутствии ломтика лимона и стеблей свежей петрушки – так капуста будет хрустящей.

Цветная капуста под соусом бешамель

Цветная капуста под соусом бешамель
Цветная капуста под соусом бешамель / Фото: Sergey Pokanevich

Реклама

Ингредиенты:

  • цветная капуста – 350 г;
  • лимон – 30 г;
  • стебли укропа;
  • чеснок – 1 зубчик ;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • сыр голландский – 50 г.

Для соуса бешамель:

  • молоко – 250 г;
  • масло сливочное, мука – по 20 г ;
  • соль, сушеный орегано, мускатный орех молотый – по вкусу.

А здесь есть рецепт из Греции для белокочанной капусты, она тушится вместе с рисом и называется лаханоризо.

Реклама

Как приготовить:

  1. Кочан разрезать на соцветия, корешки обрезать.
  2. В кипящую подсоленную воду забросить колечко лимона и стебли свежей петрушки. Варить 4 минуты.
  3. Для соуса в сотейнике на среднем огне растопить сливочное масло и соединить с мукой. Помешивая, готовить на медленном огне. Должны получиться комочки.
  4. Влить 100 мл молока, тщательно перемешать. Добавить еще 100 мл молока. Продолжать готовить, помешивая, с помощью венчика. Помешивать нужно по часовой стрелке.
  5. Когда соус начнет густеть, влить остальное молоко. Посолить, добавить мускатный орех.
  6. С капусты слить воду и выложить на застеленный противень, посыпать орегано. Каждый кусочек капусты полить соусом бешамель.
  7. Сыр натереть, добавить измельченный чеснок и майонез. Перемешать и выложить на капусту.
  8. Запекать при 220 градусах 4 минуты.

Здесь смотрите, как готовит эту капусту сам шеф-повар.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять