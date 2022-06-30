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Королевская ватрушка по-новому – достойно заменит праздничный торт (видео)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 июня, 09:16
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Ингредиенты остаются традиционными. Только нужно сделать заливку из сгущенного молока и растопить немного шоколада для украшения
Королевская ватрушка
Королевская ватрушка / Фото: instagram.com/lidaieda/

Обычно королевская ватрушка – песочная основа, потом творог, сверху немного песочной крошки, как на фото сверху. Это действительно нарядная выпечка. А когда к творогу добавить ягоды, ватрушку украсить сверху, – получится праздник.

Калнина Наталья предлагает сделать ее слоеной, чередуя тесто и начинку. Начинка получится немного жидкой, так что песочная прослойка тоже бут с приятной кислинкой.

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Еще горячей ватрушка заливается смесью из сгущенки со сметаной и быстро пропитает ее. Обязательно украсьте узором из растопленного темного шоколада.

Королевская ватрушка по-новому

Королевская ватрушка по-новому
Королевская ватрушка по-новому / Фото: Калнина Наталья

Ингредиенты:

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  • мука – 250 г;
  • масло сливочное, сахар – по 100 г;
  • разрыхлитель – 10 г.

Начинка:

  • творог – 400 г;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сахар – 150 г;
  • ванилин.

Для заливки:

  • сметана – 4 ст. л.;
  • сгущенное молоко – половина банки;
  • шоколад – 50 г;
  • молоко – 3 ст. л.

Как приготовить:

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  1. В глубокую миску просеять муку. Добавить соль, сахар, разрыхлитель и перемешать.
  2. Добавить сливочное масло комнатной температуры, растереть руками до однородной крошки.
  3. Яйца соединить с творогом. Сахар соединить с ванилином. Смешать обе смеси, начинка получится слегка жидкой.
  4. Форму смазать сливочным маслом. Посыпать мукой, лишнюю муку стряхнуть.
  5. Мучную смесь разделить на четыре части, начинку – на три части. Выложить в форму: крошку, творожную начинку, чередуя, пока не закончатся смеси. Сверху должна быть крошка.
  6. Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать 60 минут.
  7. Для заливки сметану смешать со сгущенкой. Шоколад растопить на водяной бане вместе с молоком.
  8. Еще горячую ватрушку, не вынимая из формы, полить заливкой. Украсить шоколадом. Оставить в форме для остывания.

Как формует свою королевскую ватрушку автор рецепта – смотрите в видео.

Здесь найдете рецепт со вкусом детства – рижской ватрушки, она подается с мятным чаем.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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