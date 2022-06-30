Королевская ватрушка по-новому – достойно заменит праздничный торт (видео)

Обычно королевская ватрушка – песочная основа, потом творог, сверху немного песочной крошки, как на фото сверху. Это действительно нарядная выпечка. А когда к творогу добавить ягоды, ватрушку украсить сверху, – получится праздник.
Калнина Наталья предлагает сделать ее слоеной, чередуя тесто и начинку. Начинка получится немного жидкой, так что песочная прослойка тоже бут с приятной кислинкой.
Еще горячей ватрушка заливается смесью из сгущенки со сметаной и быстро пропитает ее. Обязательно украсьте узором из растопленного темного шоколада.
Королевская ватрушка по-новому
Ингредиенты:
- мука – 250 г;
- масло сливочное, сахар – по 100 г;
- разрыхлитель – 10 г.
Начинка:
- творог – 400 г;
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 150 г;
- ванилин.
Для заливки:
- сметана – 4 ст. л.;
- сгущенное молоко – половина банки;
- шоколад – 50 г;
- молоко – 3 ст. л.
Как приготовить:
- В глубокую миску просеять муку. Добавить соль, сахар, разрыхлитель и перемешать.
- Добавить сливочное масло комнатной температуры, растереть руками до однородной крошки.
- Яйца соединить с творогом. Сахар соединить с ванилином. Смешать обе смеси, начинка получится слегка жидкой.
- Форму смазать сливочным маслом. Посыпать мукой, лишнюю муку стряхнуть.
- Мучную смесь разделить на четыре части, начинку – на три части. Выложить в форму: крошку, творожную начинку, чередуя, пока не закончатся смеси. Сверху должна быть крошка.
- Духовку разогреть до 180 градусов, выпекать 60 минут.
- Для заливки сметану смешать со сгущенкой. Шоколад растопить на водяной бане вместе с молоком.
- Еще горячую ватрушку, не вынимая из формы, полить заливкой. Украсить шоколадом. Оставить в форме для остывания.
Как формует свою королевскую ватрушку автор рецепта – смотрите в видео.
Здесь найдете рецепт со вкусом детства – рижской ватрушки, она подается с мятным чаем.