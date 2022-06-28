Як зберігати полуницю в холодильнику, щоб вона довго не псувалася (фото)

Якщо плануєте з'їсти ягоди не одразу, то не мийте їх, а перекладіть у чистий контейнер, застелений паперовим рушником. Бажано в один шар

Правила зберігання полуниці у холодильнику

У сезон улюбленої полуниці її потрібно їсти та старатися зробити кілька баночок варення на зиму. Дуже смачно виходить заготівля, як желе. Для неї потрібно порівняно мало цукру.

А от як зберегти свіжість ягоди у холодильнику, якщо вдалося її купити за хорошою ціною та багато – треба знати. Адже полуниця примхлива та дуже швидко псується.

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Тож правильне зберігання починається з її зовнішнього вигляду. Якщо вона м'яка, має нерівномірний колір і тим паче вочевидь гниття, зберегти полуницю надовго не вийде.

Ми зібрали перевірені рекомендації та лайфхаки, які допоможуть подовжити свіжість ягоди.

Як зберегти свіжість полуниці в холодильнику

Найдовше полуниця зберігається у скляній тарі

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Для першого способу ягоди мити не потрібно. Складіть їх у ємність, краще скляну тару, змочіть рушник пульверизатором та накрийте миску.

Так у холодильнику ягода може простояти до трьох днів.

Є ще один спосіб – це перекласти кожен шар ягід (теж не миємо) серветками або папером. Це потрібно для захисту полуниці. Якщо якась з ягід почне псуватися, папір захистить від пошкоджень інші.

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Такий спосіб зберігання полуниці в холодильнику збереже її вигляд та смак впродовж 7-10 днів.

І, нарешті, третій спосіб. Потрібно з'єднати оцет з водою у пропорціях 1:5. Опустіть ягоди в цей розчин на кілька хвилин, потім добре просушіть і викладіть у контейнер.

Оцет допоможе позбутися бактерій та цвілі, що провокують гниття. Важливо, щоб дно контейнера було застелено паперовими рушниками.

Ківі теж примхливі, але їх можна довго зберігати в холодильнику. Подробиці тут.

Як заморозити полуницю, щоб вона не втратила форму

Перед заморожуванням полуницю потрібно вимити і ретельно просушити

Для початку переберіть ягоду і приберіть навіть трохи зіпсовану. Полуницю потрібно ретельно вимити та просушити на рушнику. Вона не має бути вологою.

Тепер викладіть її на деко або тацю на відстані. Так кожна ягода рівномірно заморозиться.

Відправте на ніч у морозильну камеру, потім заморожену полуницю можна скласти в зручну тару або пакети.

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