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Як зберігати ківі в холодильнику та за кімнатної температури

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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20 червня, 11:36
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За кімнатної температури ягода пролежить трохи більше п'яти днів. У відсіку для овочів можна збільшити термін придатності до двох тижнів, але треба дотримуватися правил
Правила зберігання ківі
Правила зберігання ківі

Зазвичай ми шукаємо вимоги до зберігання сезонних фруктів та овочів, їх хочеться зберегти на зиму. Про правила зберігання кабачків детально писали.

З ківі простіше, ці ягоди продаються цілий рік. Найчастіше ми намагаємося купувати їх незрілими, бо термін дозрівання додається до зберігання. Добре дозрівають ківі за кімнатної температури.

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При цьому впродовж п'яти-шести днів слід оглядати ягоди. М'які треба одразу ж з'їсти, інакше вони почнуть псуватися.

Рекомендації та правила з каналу Pro Produkt.

Як потрібно зберігати ківі

Ківі не можна зберігати в поліетиленових пакетах
Ківі не можна зберігати в поліетиленових пакетах

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Якщо ягоди трохи не дозріли, помістіть у кошик або вазу для фруктів, але там, куди не потрапляють сонячні промені. Допоможуть швидкому дозріванню яблука або банани, покладіть їх до ківі.

Коли треба зберегти ківі на триваліший термін у відсіку для овочів, то й купувати їх потрібно в упаковці від виробника. Це означає, що ягоди будуть без пошкоджень. М'які ківі краще з'їсти одразу, зберігати їх довго не вдасться.

Не можна зберігати ківі в поліетиленових пакетах. Найкраще підійдуть контейнери з отворами для повітря. Паперові пакети – теж добре, але в них ківі зіпсуються швидше.

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Не мийте ягоди перед зберіганням, так ви уникнете можливого гниття продукту.

Не зберігайте ківі поряд з продуктами із сильним запахом. Ягоди швидко їх вберуть і почнуть псуватися.

Щоб зберегти ківі до восьми місяців

Перед заморожуванням ківі потрібно добре вимити та просушити
Перед заморожуванням ківі потрібно добре вимити та просушити

Треба заморозити ягоди. Для цього добре вимийте їх і обсушіть.

Наріжте кільцями та викладіть у морозилку. Після ночі заморожування покладіть у контейнер або пакети.

Тут дізнаєтесь все про умови зберігання цвітної капусти.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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