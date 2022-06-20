Як зберігати ківі в холодильнику та за кімнатної температури

Зазвичай ми шукаємо вимоги до зберігання сезонних фруктів та овочів, їх хочеться зберегти на зиму. Про правила зберігання кабачків детально писали.
З ківі простіше, ці ягоди продаються цілий рік. Найчастіше ми намагаємося купувати їх незрілими, бо термін дозрівання додається до зберігання. Добре дозрівають ківі за кімнатної температури.
При цьому впродовж п'яти-шести днів слід оглядати ягоди. М'які треба одразу ж з'їсти, інакше вони почнуть псуватися.
Рекомендації та правила з каналу Pro Produkt.
Як потрібно зберігати ківі
Якщо ягоди трохи не дозріли, помістіть у кошик або вазу для фруктів, але там, куди не потрапляють сонячні промені. Допоможуть швидкому дозріванню яблука або банани, покладіть їх до ківі.
Коли треба зберегти ківі на триваліший термін у відсіку для овочів, то й купувати їх потрібно в упаковці від виробника. Це означає, що ягоди будуть без пошкоджень. М'які ківі краще з'їсти одразу, зберігати їх довго не вдасться.
Не можна зберігати ківі в поліетиленових пакетах. Найкраще підійдуть контейнери з отворами для повітря. Паперові пакети – теж добре, але в них ківі зіпсуються швидше.
Не мийте ягоди перед зберіганням, так ви уникнете можливого гниття продукту.
Не зберігайте ківі поряд з продуктами із сильним запахом. Ягоди швидко їх вберуть і почнуть псуватися.
Щоб зберегти ківі до восьми місяців
Треба заморозити ягоди. Для цього добре вимийте їх і обсушіть.
Наріжте кільцями та викладіть у морозилку. Після ночі заморожування покладіть у контейнер або пакети.
Тут дізнаєтесь все про умови зберігання цвітної капусти.