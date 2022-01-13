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На молоці та картопляному відварі – рецепти тіста для вареників на старий Новий рік

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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13 січня, 09:59
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Картоплю, з якої отримаєте відвар, можна використовувати як начинку для вареників. А тісто на молоці заварюється у сотейнику
Рецепти тіста для вареників на старий Новий рік
Рецепти тіста для вареників на старий Новий рік / Фото: instagram.com/v_oks_v

Старий Новий рік , який ми зустрічатимемо з 13 на 14 січня, передбачає присутність на столі вареників з різними начинками.

Важливо – правильно замісити тісто, вимісити і дати йому відпочити перед ліпленням. Нижче знайдете перевірені фудблогерами рецепти для найеластичнішого та найміцнішого тіста.

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Тісто на молоці від mybakery_nkзаварне. Після замісу йому потрібно відпочити 30 хвилин.

Тісто на картопляному відварі за рецептом volshebnaya-eda.ruне потрібно солити. Сіль додається у воду, де варитиметься картопля.

Тісто для вареників на молоці

Інгредієнти:

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  • 250 мл молока;
  • 1 яйце;
  • по щіпці цукру та солі;
  • 400 г борошна.

Як приготувати:

  1. Молоко, яйце, цукор, сіль і половину борошна з'єднати в сотейнику і заварити до загустіння. Не кип'ятити. Висипати решту борошна. Замісити тісто.
  2. Накрити плівкою і дати відпочити 30 хвилин.

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Тісто для вареників на картопляному відварі

Інгредієнти:

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  • 400 г пшеничного борошна;
  • 200 мл картопляного відвару;
  • 3 ст. л. олії.

Як приготувати:

  1. У миску просіяти борошно, по центру зробити лунку і влити олію. Не перемішувати.
  2. Влити 200 мл гарячого картопляного відвару. Швидко розмішати ложкою, а потім замісити руками.
  3. Вийде м'яке тісто, яке не липне до рук. Накрити рушником і відставити, доки готуватиметься начинка.

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Ірина Маслова
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